Дві російські ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови

Під час масованої російської атаки на Україну дві крилаті ракети типу «Бандероль» (S8000) перетнули повітряний простір Молдови. Про це 11 листопада повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яськи Одеської області та рухалася в напрямку молдовського села Тудора Штефан-Водського району.

Через п’ять хвилин, о 06:09, вона залишила повітряний простір Молдови, взявши курс на Старокозаче на Одещині.

Другу ракету зафіксували о 06:06. Вона зайшла з боку Лиманського Одеської області й прямувала до населеного пункту Первомайськ у придністровському регіоні Молдови. О 06:10 ракета залишила повітряний простір країни в напрямку Роздільної.

У молдовському оборонному відомстві зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує спостереження за повітряним простором у взаємодії з компетентними органами та партнерами.

У країнах Балтії також оголошували повітряну загрозу

Пізно ввечері 10 листопада попередження про небезпеку з повітря отримали жителі Лудзенського, Краславського та Аугшдаугавського країв Латвії. Протягом ночі попередження поширили й на інші регіони країни.

За інформацією латвійського суспільного мовника LSM, у повітряному просторі Балтії задіяли винищувачі місії НАТО з патрулювання. Попередження про можливу загрозу також оголошували в Литві та Естонії.

У Латвії останні попередження скасували о 03:30 11 листопада. Військові повідомили, що чотири дрони, пов’язані з нічними інцидентами, залишили територію країни.

👉 Також нагадаємо, що росія у ніч на 24 вересня масовано атакувала Одеську область. На цьому тлі у Румунії піднімали два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, а Молдова закривала повітряний простір на півночі країни через проліт дронів.