ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дві російські ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови

Уранці 11 листопада ракети зайшли в молдовський повітряний простір з боку Одещини та за кілька хвилин повернулися в напрямку України.

Денис Молотов
Денис Молотов
Дві російські ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 11.11.2026

Під час масованої російської атаки на Україну дві крилаті ракети типу «Бандероль» (S8000) перетнули повітряний простір Молдови. Про це 11 листопада повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яськи Одеської області та рухалася в напрямку молдовського села Тудора Штефан-Водського району.

Через п’ять хвилин, о 06:09, вона залишила повітряний простір Молдови, взявши курс на Старокозаче на Одещині.

Другу ракету зафіксували о 06:06. Вона зайшла з боку Лиманського Одеської області й прямувала до населеного пункту Первомайськ у придністровському регіоні Молдови. О 06:10 ракета залишила повітряний простір країни в напрямку Роздільної.

У молдовському оборонному відомстві зазначили, що Центр повітряних операцій продовжує спостереження за повітряним простором у взаємодії з компетентними органами та партнерами.

У країнах Балтії також оголошували повітряну загрозу

Пізно ввечері 10 листопада попередження про небезпеку з повітря отримали жителі Лудзенського, Краславського та Аугшдаугавського країв Латвії. Протягом ночі попередження поширили й на інші регіони країни.

За інформацією латвійського суспільного мовника LSM, у повітряному просторі Балтії задіяли винищувачі місії НАТО з патрулювання. Попередження про можливу загрозу також оголошували в Литві та Естонії.

У Латвії останні попередження скасували о 03:30 11 листопада. Військові повідомили, що чотири дрони, пов’язані з нічними інцидентами, залишили територію країни.

👉 Також нагадаємо, що росія у ніч на 24 вересня масовано атакувала Одеську область. На цьому тлі у Румунії піднімали два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, а Молдова закривала повітряний простір на півночі країни через проліт дронів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський прибув до Данії: оборонна допомога та зустріч із лідерами п’яти країн

ВАЖЛИВО

Чи зменшать граничний вік мобілізації: Кабмін пояснив свою позицію

ВЛАДА

Операція «Карфаген»: про підозру повідомили п’ятьом фігурантам, серед них посадовці СБУ та поліції

ВАЖЛИВО

Республіканці заблокували голосування за імпічмент Геґсету

ВАЖЛИВО

Судитимуть трьох керівників окупаційних «правоохоронних органів» на Луганщині

КРИМІНАЛ

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та росії

ВАЖЛИВО

Батька трьох дітей із відстрочкою силоміць доправили до ТЦК: справу розслідує ДБР

КРИМІНАЛ

Справа «Карфаген»: ВАКС узяв під варту «Боксера» без права на заставу

КРИМІНАЛ

Уряд затвердив єдині правила роботи команд, які ідентифікують загиблих

ВЛАДА

Трамп доручив розслідувати дії демократів через нібито погрози

ВАЖЛИВО

З чого складаються комісії криптобірж і яких витрат не видно одразу?

СУСПІЛЬСТВО

росіяни натякнули на атаки проти українських АЕС, але забули про курську

ПОДІЇ

Операція «Карфаген»: НАБУ викрило нову злочинну організацію

ВАЖЛИВО

Генштаб: за добу на фронті відбулося 187 бойових зіткнень

ВІЙНА

Європа наполягає на тому, щоб путін припинив війну в Україні, перш ніж обговорювати “занепокоєння” рф – Bloomberg

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип