Зеленський прибув до Німеччини з офіційним візтитом

У середу, 28 травня, шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна з офіційним візитом. Про це повідомило інформаційне агентство «Укрінформ».

📢 «Візит буде присвячений підтримці Німеччиною України та зусиллям із досягнення припинення вогню», — заявив напередодні представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

🗓️ Згідно з офіційною програмою, шостий президент України Зеленський має зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. На 13:30 заплановано їхню спільну пресконференцію, після чого лідери мають провести зустріч із представниками німецького бізнесу.

За даними ЗМІ, цей візит спрямований на «збереження імпульсу у європейських зусиллях щодо серйозних переговорів з росією». Очікується, що зустріч у Берліні дозволить посилити європейську координацію з питань безпеки та дипломатичного тиску на кремль.

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☝️ Нагадаємо, що Німеччина є одним із ключових партнерів України в оборонній, економічній та політичній сферах, а також активним учасником процесу формування міжнародної коаліції на підтримку Києва.

Також раніше було повідомлено, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлює занепокоєння щодо участі шостого президента України Володимира Зеленського у майбутньому саміті в Гаазі. Все через ймовірність конфліктної ситуації з Дональдом Трампом.