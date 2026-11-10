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Данія оголосила військову допомогу Україні на понад €640 млн

Копенгаген готує 32-й пакет військової підтримки на 4,8 млрд данських крон. Окремо Україні нададуть енергетичний грант приблизно на €20 млн.

Денис Молотов
Денис Молотов
Данія оголосила військову допомогу Україні на понад €640 млн
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 10.11.2026

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 4,8 млрд данських крон – понад 640 млн євро. Про це 10 листопада повідомив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після засідання парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, передає данський мовник DR.

Йдеться про 32-й пакет військової підтримки, у межах якого Україна отримає військове обладнання.

📢 «Сьогодні ми обговорили з комітетом 32-й пакет допомоги Україні на суму 4,8 мільярда крон у вигляді військового обладнання», – заявив Расмуссен.

Оголошення прозвучало в день запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Копенгагена. Очільник данського МЗС наголосив, що значну військову підтримку необхідно зберігати, аби Україна мала максимально сильну позицію.

Окремий грант для української енергетики

Крім військового пакета, Данія надасть Україні 150 млн данських крон (20 млн євро) надзвичайної грантової підтримки для енергетичного сектора. Про це Расмуссен повідомив окремо, передає TV2.

Ці кошти доповнять військову допомогу та призначені для підтримки української енергетики, яка потерпає від російських атак.

Нагадаємо, у жовтні Данія в прискореному порядку передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20 мм для бортових гармат винищувачів F-16. За повідомленням Міністерства оборони України, українські пілоти вже використовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників.

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