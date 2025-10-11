Україна й Японія узгодили спільний пакет санкцій проти рф

Україна запровадила нові санкції проти росії, розширивши перелік осіб і компаній, причетних до фінансування та забезпечення російської воєнної машини. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

📢 «Сьогодні ми синхронізували санкції з Японією — я підписав відповідний указ. У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання», — зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що санкції проти російських загарбників стали глобальним інструментом відновлення справедливості у світі.

📢 «І в росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску за цю війну», — написав він.

☝️ З початку літа Україна ухвалила вже вісім санкційних пакетів, які синхронізовано з обмеженнями США, Канади, Великої Британії, Японії та з усіма санкційними рішеннями Євросоюзу.

Новий санкційний список включає 8 фізичних осіб і 14 юридичних компаній, серед них:

генеральний директор «Алроси» п авло м аріничев , чия компанія забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів;

, чия компанія забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів; директор Тульського патронного заводу с ергій л укін ;

; представник північнокорейської компанії KOMID рім йон хьок, який бере участь у постачанні зброї до рф.

Під обмеження також потрапили підприємства російського оборонно-промислового комплексу — «Стаут» і «Центр інноваційних технологій та інжинірингу», що постачають електронні компоненти, обладнання та системи зв’язку для армії окупанта.

Окремим пунктом санкції накладено на приватну військову компанію «Конвой», створену на тимчасово окупованій території України. Її фінансують російський олігарх аркадій ротенберг та підсанкційний банк ВТБ.

ℹ️ Відомо, що ПВК «Конвой» була створена восени 2022 року у Криму, а вже у 2023 році діяла на херсонському напрямку після виконання завдань із «охорони» російських логістичних ліній на трасі Мелітополь — Джанкой.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості міжнародної координації санкційної політики. Напередодні він провів розмову з очільницею Європейського центрального банку Крістін Лагард, під час якої сторони обговорили механізм справедливого використання заморожених російських активів для відновлення України.

👉 Також нагадаємо, що майже 70% громадян США підтримують військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на росію.