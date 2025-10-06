Понеділок, 6 Жовтня, 2025
Удари по росії здійснені українською зброєю – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по росії здійснені українською зброєю - Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що останні удари по території російської федерації здійснюються виключно українською зброєю. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, яка відбулася у Києві 6 жовтня.

📢 «Головне розуміти, що в останні дні Україна застосовувала виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тим влучанням, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фактів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронами, а де є застосування не дронами. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а й виробникам, які зробили відповідні кроки. Ми очікуємо більших можливостей, але вони залежать від фінансових спроможностей», – заявив Зеленський.

☝️ За його словами, вже сьогодні є конкретне розуміння потенціалу українського оборонно-промислового комплексу. У 2026 році Україна зможе виробляти ракети та безпілотники на суму до $35 мільярдів. Частину фінансування планують залучати через двосторонні угоди з понад 30 країнами-партнерами.

Крім того, Зеленський повідомив про позитивну реакцію на саміті Європейської політичної спільноти щодо можливості використання заморожених російських активів для фінансування оборонного виробництва.

Удари по росії здійснені українською зброєю - Зеленський📢 «Деякі люди» з європейських країн, за словами шостого президента України, схвально сприйняли ідею направлення цих коштів на три напрями: українська зброя, європейська зброя, яку Україна не виробляє, та американська зброя, яку виготовляють лише у США.

Український лідер підкреслив, що саме розвиток власного виробництва зброї є ключовим чинником для зміцнення обороноздатності держави та зменшення залежності від зовнішніх постачань.

👉 Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня Збройні сили України завдали ударів по трьох стратегічних об’єктах рф: оборонному заводу ім. Я.М. Свердлова у місті Дзержинськ Нижегородської області, нафтовому терміналу та складу боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.

Також напередодні ввечері у російському Бєлгороді стався масштабний блекаут через влучання в місцевий енергетичний об’єкт. Це призвело до знеструмлення значної частини міста.

