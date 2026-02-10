Вівторок, 10 Лютого, 2026
Удар рф по Запоріжжю: пошкоджено дитячий садок і житлові будинки

Денис Молотов
Удар рф по Запоріжжю: пошкоджено дитячий садок і житлові будинки 01
Наслідки російського удару по Запоріжжю / 10.02.2026 / ОВА

Окупаційні російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено дитячий садок та житлові будинки поблизу. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram у вівторок, 10 лютого.

За словами очільника ОВА, вибухова хвиля спричинила руйнування на території дошкільного закладу.

📢 «Ворог завдав удару по Запоріжжю. Вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок — вилетіли вікна, постраждали приміщення на території садка», — написав Федоров.

Він наголосив, що діти та вихователі не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.

🏢 Пошкодження житлових будинків

Крім дитячого закладу, ушкоджень зазнали багатоповерхові будинки, розташовані поруч з епіцентром удару. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється, на місці працюють відповідні служби.

👉 Нагадаємо, 6 лютого російські окупаційні війська також атакували Запоріжжя. Тоді внаслідок обстрілу було зруйновано собачий притулок, загинули та постраждали тварини.

⚠️ Запорізька область і надалі залишається під постійною загрозою ворожих ударів.

Також повідомлялось, що у черговий раз російські загарбники завдали удару авіабомбами (КАБ) по місту Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 11-річна дівчинка та її мати.

