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Удар по Вишневому на Київщині: постраждала дитина, пошкоджено будинок

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Вишневому на Київщині: постраждала дитина, зруйновано будинок

У місті Вишневе, що на Київщині, внаслідок атаки російського ударного БпЛА типу «Shahed» було зруйновано балкони на кількох поверхах житлового будинку — від п’ятого до дев’ятого. Рятувальники евакуювали трьох мешканців із п’ятого поверху та ще двох із сьомого, серед них двох дітей. На місці події працювали 42 співробітники ДСНС та 7 одиниць техніки. Про наслідки ворожого удару повідомили в пресслужбі ДСНС України та Поліції Київщини.

У Фастівському районі внаслідок тієї ж нічної атаки сталося займання виробничого приміщення. Пожежу, яка охопила площу 600 квадратних метрів, вдалося ліквідувати. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Водночас під час атаки дронів у Вишневому було поранено п’ятирічну дитину. За інформацією регіонального управління Національної поліції, дитину госпіталізували, і наразі її життю нічого не загрожує.

📢 «Станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, зокрема 18 квартир. Крім того, пошкоджено 13 автомобілів. Сталося також займання підприємства, яке ліквідували працівники ДСНС», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За фактом цієї атаки було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

На 14:00 “Роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Вишневому – завершені”, – зазначили рятувальники.

☝️ Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили по Україні дві авіаційні ракети типу Х-59/69 та 61 безпілотник різних модифікацій. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, більшість повітряних цілей було збито, інші зазнали впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та були локаційно втрачені. Попри це, збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині.

👉 Також раніше було повідомлено, що увечері 24 січня російські окупанти здійснили атаку на Харків із використанням ударних безпілотників. Одне з влучань зафіксовано у приватному секторі Основ’янського району.

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