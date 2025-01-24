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Харків під черговою атакою російських ударних дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Харків під черговою атакою російських ударних дронів

Увечері 24 січня російські окупанти здійснили атаку на Харків із використанням ударних безпілотників. Одне з влучань зафіксовано у приватному секторі Основ’янського району. Про це в п’ятницю, 24 січня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

📢 «Маємо вже один “приліт” у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо. У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні!», – наголосив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також прокоментував ситуацію, зазначивши, що на цей момент інформація про постраждалих відсутня.

📢 «На цю хвилину – без постраждалих. Будьте обережні, в небі ще фіксуємо ворожі безпілотники», – додав він.

Раніше уламки ворожого безпілотника типу «Шахед» були знайдені у Холодногірському районі Харкова, а ще одне влучання зафіксовано за межами міста.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 24 січня українські Сили оборони успішно збили 25 російських ударних безпілотників типу «Shahed», а також безпілотників інших типів. Водночас 27 дронів було втрачено локаційно.

👉 Також раніше повідомлялось, що на Львівщині внаслідок падіння уламків збитого російського дрона типу «Shahed» пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

📌 Зазначимо, що екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону взято під варту. Полковника Іллю Лапіна підозрюють у недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини в травні 2024 року під час наступу російських окупантів

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