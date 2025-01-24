Харків під черговою атакою російських ударних дронів

Увечері 24 січня російські окупанти здійснили атаку на Харків із використанням ударних безпілотників. Одне з влучань зафіксовано у приватному секторі Основ’янського району. Про це в п’ятницю, 24 січня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

📢 «Маємо вже один “приліт” у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо. У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні!», – наголосив Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також прокоментував ситуацію, зазначивши, що на цей момент інформація про постраждалих відсутня.

📢 «На цю хвилину – без постраждалих. Будьте обережні, в небі ще фіксуємо ворожі безпілотники», – додав він.

Раніше уламки ворожого безпілотника типу «Шахед» були знайдені у Холодногірському районі Харкова, а ще одне влучання зафіксовано за межами міста.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 24 січня українські Сили оборони успішно збили 25 російських ударних безпілотників типу «Shahed», а також безпілотників інших типів. Водночас 27 дронів було втрачено локаційно.