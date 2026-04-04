Удар по Харкову: серед постраждалих – дитина

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на Харківщину / Харківська ОВА / 04.04.2026

Троє людей постраждали внаслідок атаки російських окупаційних військ на Немишлянський район Харкова вранці 4 квітня. Спалахнула пожежа. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація (ОВА).

Поранення отримав 70-річний чоловік. Дві жінки дістали гостру реакцію на стрес. Усі відповідні служби працювали на місцях, постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

📢 «У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА постраждала 11-річна дівчинка. Дитину госпіталізували. Їй надається вся необхідна медична допомога», – надали оновлену інформацію в Харківській ОВА.

Наслідки атак за попередню добу

Харківська ОВА також повідомила про наслідки російських обстрілів по області 3 квітня. Загалом унаслідок атак загинули 4 людини, ще 11 людей отримали поранення, серед них — дитина.

Раніше повідомлялося, що росіяни у ніч проти п’ятниці, 3 квітня, вдарили чотирма балістичними ракетами по Київському району Харкова. До цього йшлося про три удари балістикою по Харкову.

👉 Також нагадаємо, що дрони рф атакували Київ у суботу зранку, 4 квітня. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі спалахнула пожежа в офісній будівлі.

