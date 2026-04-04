Атака дронами на Київ: пожежа в офісній будівлі

Денис Молотов
Атака дронами на Київ: пожежа в офісній будівлі 02
Фото: наслідки атаки російського дрона / Київська область / ДСНС України / 04.04.2026

Дрони рф атакували Київ у суботу зранку, 4 квітня. Внаслідок падіння уламків БпЛА в Дарницькому районі спалахнула пожежа в офісній будівлі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

📢 «У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі будівлі. Екстрені служби прямують на місце», — написав чиновник.

Рятувальники ДСНС Київської області оперативно ліквідували наслідки атаки:

📢 «Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі. Пожежу було локалізовано о 07:35 на площі 125 кв.м, а о 08:07 — ліквідовано. На місці працювало 40 рятувальників і 9 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Жертв і постраждалих немає».

В Укрзалізниці повідомили про безпекові зупинки та евакуацію пасажирів:

📢 «Через фіксацію повітряних цілей на шляху слідування поїздів у межах Києва та області, вимушені оголошувати безпекові зупинки та проводити евакуацію пасажирів».

Ця ранкова атака дронами стала продовженням масованого повітряного наступу росії на Україну. Напередодні, 3 квітня, російські війська запустили по Україні 37 ракет і 542 безпілотники різних типів. Підрозділи ППО і РЕБ знищили більшість ворожих цілей.

Наразі в Києві та області триває робота з ліквідації наслідків атаки. Інформація щодо додаткових пошкоджень уточнюється.

👉 Також нагадаємо, що 157 боїв сталося на фронті минулої доби, що майже на третину менше, ніж днем раніше, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 4 квітня.

