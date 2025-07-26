Неділя, 27 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Удар по Дніпру: загинули троє, багато руйнувань

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по Дніпру: загинули троє, багато руйнувань

Унаслідок масованого нічного обстрілу Дніпра російськими дронами та ракетами загинули щонайменше троє людей. Вранці 26 липня стало відомо, що у лікарні померла 21-річна дівчина, яка зазнала поранень під час атаки. Загалом серед постраждалих — шестеро цивільних. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

За уточненою інформацією, двоє людей постраждали безпосередньо в обласному центрі.

📢 «У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній», — зазначив очільник ОВА.

Також пошкодження зафіксовано у місті Камʼянське. В результаті удару понівечено кілька багатоповерхівок, а також місцевий навчальний заклад. Комунальні служби відразу почали ліквідацію наслідків. Водночас гуманітарні організації допомагають постраждалим мешканцям. За словами чиновників, загалом вибито понад 200 вікон.

У дворах постраждалих районів триває прибирання уламків скла. До роботи долучилися і мешканці, і комунальники. Ті, хто залишився без вікон, отримують будматеріали від благодійних фондів. На місцях працює також поліція — документує масштаби руйнувань. Поруч — знищена парковка. Багато автомобілів відновленню не підлягають.

Мешканці, чиє майно було пошкоджене через війну, можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”.

  • У Нікопольському районі, внаслідок артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади, загинув 66-річний чоловік.
  • У Синельниківському районі в межах Межівської громади FPV-дрон влучив у цивільний об’єкт. Унаслідок цього постраждали троє людей: 14-річна дівчина, 49-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики надали їм допомогу без госпіталізації.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 26 липня росія здійснила масований комбінований удар по кількох регіонах України. Зокрема, під обстрілами опинилися Сумщина, Харківщина та Дніпропетровська область.

Про нічну атаку також заявив шостий президент України Володимир Зеленський. Унаслідок обстрілів було зафіксовано загибель мирних мешканців і руйнування цивільної інфраструктури.

☝️ Також нагадаємо, що удень 26 липня російські війська завдали удару по центру Сум, використавши ударний безпілотник.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Свириденко пояснила послами G7 дії Зеленського щодо НАБУ і САП

ВЛАДА

Як обрати профнастил та сфери його застосування

СУСПІЛЬСТВО

Після скандалу з НАБУ: Зеленський готує новий закон

ВАЖЛИВО

Мерц: заміна Patriot від США поки не підтверджена

ПОЛІТИКА

Вашингтон натякає на нову сторінку у відносинах з Пекіном

ПОЛІТИКА

Понад половина боїв – на двох напрямках: Генштаб показав карту

ВІЙНА

Опубліковано список 263 нардепів, які “наголосували” щодо НАБУ та САП

СУСПІЛЬСТВО

Обстріл Києва: палаючі будинки, пошкоджене метро, є жертви

ВАЖЛИВО

МЗС України: росія цинічно відмовляється від деескалації

ПОЛІТИКА

Нічна атака на Запоріжжя: є поранені, зруйновано будинки

ВІЙНА

ТЦК поскаржились на «нездорову частину суспільства Полтавщини»

СУСПІЛЬСТВО

11 постраждалих через атаку рф на Одесу та Черкаси, пошкоджено пам’ятки під охороною ЮНЕСКО

ПОДІЇ

У Києві померла жінка, яку збив п’яний працівник прокуратури

ВАЖЛИВО

До половини боїв припало на два напрямки: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Рютте: НАТО має купувати більше зброї у США для ЗСУ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"