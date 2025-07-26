Удар по Дніпру: загинули троє, багато руйнувань

Унаслідок масованого нічного обстрілу Дніпра російськими дронами та ракетами загинули щонайменше троє людей. Вранці 26 липня стало відомо, що у лікарні померла 21-річна дівчина, яка зазнала поранень під час атаки. Загалом серед постраждалих — шестеро цивільних. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram.

За уточненою інформацією, двоє людей постраждали безпосередньо в обласному центрі.

📢 «У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній», — зазначив очільник ОВА.

Також пошкодження зафіксовано у місті Камʼянське. В результаті удару понівечено кілька багатоповерхівок, а також місцевий навчальний заклад. Комунальні служби відразу почали ліквідацію наслідків. Водночас гуманітарні організації допомагають постраждалим мешканцям. За словами чиновників, загалом вибито понад 200 вікон.

У дворах постраждалих районів триває прибирання уламків скла. До роботи долучилися і мешканці, і комунальники. Ті, хто залишився без вікон, отримують будматеріали від благодійних фондів. На місцях працює також поліція — документує масштаби руйнувань. Поруч — знищена парковка. Багато автомобілів відновленню не підлягають.

Мешканці, чиє майно було пошкоджене через війну, можуть подати заяву на компенсацію через застосунок “Дія”.

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У Нікопольському районі, внаслідок артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади, загинув 66-річний чоловік.

У Синельниківському районі в межах Межівської громади FPV-дрон влучив у цивільний об’єкт. Унаслідок цього постраждали троє людей: 14-річна дівчина, 49-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики надали їм допомогу без госпіталізації.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 26 липня росія здійснила масований комбінований удар по кількох регіонах України. Зокрема, під обстрілами опинилися Сумщина, Харківщина та Дніпропетровська область.

Про нічну атаку також заявив шостий президент України Володимир Зеленський. Унаслідок обстрілів було зафіксовано загибель мирних мешканців і руйнування цивільної інфраструктури.

☝️ Також нагадаємо, що удень 26 липня російські війська завдали удару по центру Сум, використавши ударний безпілотник.