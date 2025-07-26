росія атакувала Сумську ОВА дроном

Удень 26 липня російські війська завдали удару по центру Сум, використавши ударний безпілотник. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура, а також підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Атака сталася на площі Незалежності, де безпілотник влучив у будівлю Сумської ОВА. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих, однак будівля адміністрації зазнала суттєвих пошкоджень.

📢 «Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша», — прокоментував ситуацію голова ОВА Олег Григоров.

На опублікованих у соцмережах відео видно момент удару дрона. На місці інциденту працюють рятувальники та вибухотехніки, проводиться обстеження прилеглої території.

📢 «Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», – повідомив голова Сумської ОВА.

В ОВА нагадали, що останнім часом окупанти цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі Сумщини, намагаючись залякати мешканців прикордонного регіону.

📢 «росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — це рятує життя», — зазначив Григоров.

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🔻Нагадаємо

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські Сили оборони зірвали черговий наступ ворога в Сумській області й відтиснули російські війська від лінії зіткнення. Окупанти, за словами головнокомандувача, не досягли поставлених цілей на цьому напрямку.

👉 Також у ніч проти 25 липня війська рф завдали чергового удару по населених пунктах Дніпропетровської області.