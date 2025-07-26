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росія атакувала Сумську ОВА дроном

Денис Молотов
Денис Молотов
росія атакувала Сумську ОВА дроном

Удень 26 липня російські війська завдали удару по центру Сум, використавши ударний безпілотник. Про це повідомив народний депутат Олександр Качура, а також підтвердили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Атака сталася на площі Незалежності, де безпілотник влучив у будівлю Сумської ОВА. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих, однак будівля адміністрації зазнала суттєвих пошкоджень.

📢 «Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша», — прокоментував ситуацію голова ОВА Олег Григоров.

На опублікованих у соцмережах відео видно момент удару дрона. На місці інциденту працюють рятувальники та вибухотехніки, проводиться обстеження прилеглої території.

📢 «Сьогодні ворог атакував Суми ударними безпілотниками Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації. Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», – повідомив голова Сумської ОВА.

В ОВА нагадали, що останнім часом окупанти цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі Сумщини, намагаючись залякати мешканців прикордонного регіону.

📢 «росія продовжує терор мирних міст. Але Суми тримаються. Працюємо і боремось попри все. Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги — це рятує життя», — зазначив Григоров.

🔻Нагадаємо

Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські Сили оборони зірвали черговий наступ ворога в Сумській області й відтиснули російські війська від лінії зіткнення. Окупанти, за словами головнокомандувача, не досягли поставлених цілей на цьому напрямку.

👉 Також у ніч проти 25 липня війська рф завдали чергового удару по населених пунктах Дніпропетровської області.

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