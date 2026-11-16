Рада ЄС схвалила для України найбільший транш Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу погодила виплату Україні майже 8 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за цією програмою, повідомила пресслужба Ради ЄС 16 листопада.

Ухвалене рішення дозволить Україні отримати кошти найближчим часом. Про їхнє фактичне перерахування в повідомленні поки не йдеться.

Із загальної суми приблизно 5 млрд євро надійдуть із ресурсів позики Ukraine Support Loan, передбачених на 2026 рік. Ця сума входить до схваленого траншу, а не додається до нього.

Підставою для виплати стало виконання Україною понад 20 цільових показників Плану для України. Вони стосуються судової системи, протидії корупції та відмиванню коштів, фінансових ринків, управління державними активами й розвитку людського капіталу.

Також ЄС відзначив виконання умов у сферах бізнес-середовища, децентралізації та регіональної політики, енергетики, агропродовольчого сектору, цифрової трансформації та охорони довкілля.

На що спрямована підтримка та як працюють виплати

Фінансування Ukraine Facility має підтримувати макрофінансову стабільність України, роботу державних органів, відновлення та модернізацію країни, а також проведення реформ.

Виплати залежать від виконання Плану для України – документа, який визначає заходи з відновлення, відбудови та модернізації разом із графіком реформ, узгоджених із рухом до членства в ЄС.

Програму започаткували 1 березня 2024 року. За даними Ради ЄС, вона передбачає понад 50 млрд євро грантів і позик для підтримки України до 2027 року. Понад 40 млрд євро із цієї суми призначені для реформ та інвестицій, визначених у Плані для України.

Після здійснення дев’ятої виплати загальний обсяг отриманого Україною фінансування в межах Плану із середини 2024 року перевищить 40 млрд євро.

Окремо, 5 листопада, Єврокомісія вже перерахувала Україні 4,36 млрд євро за програмою Ukraine Support Loan. З них 3,7 млрд євро становила макрофінансова допомога для підтримки бюджету, а 658 млн євро – фінансування оборонних потреб.

Ще 14 жовтня Єврокомісія виділила 2,86 млрд євро в межах оборонного компонента цієї позики. Загальний обсяг Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки становить 90 млрд євро.