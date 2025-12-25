Четвер, 25 Грудня, 2025
ВІЙНА

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 34 тисячі цивільних

Денис Молотов
У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 34 тисячі цивільних
Фото ілюстративне, з відкритих джерел.

У зоні активних бойових дій на Донеччині станом на сьогодні залишаються 34 482 цивільні особи. Про це повідомив начальник відділу Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Сергій Гончаров, передає Укрінформ.

📢 «У зонах активних бойових дій залишається 34 482 особи цивільного населення», — зазначив Гончаров.

За його словами, йдеться про населені пункти 21 територіальної громади. Нещодавно до переліку таких громад додалася Дружківська територіальна громада.

Загалом із населених пунктів Донеччини, які перебувають під контролем української влади, з лютого 2022 року було евакуйовано понад 1 млн 320,6 тис. осіб. Серед них — більш як 202 тис. дітей та близько 47,3 тис. людей з інвалідністю.

☝️ Водночас на підконтрольній українській владі території Донецької області нині залишаються 193 698 цивільних осіб.

👉 Нагадаємо, що на Донеччині ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом із батьками з 19 населених пунктів області.

Водночас у прикордонних громадах Сумської області залишаються близько 4 тисяч людей, які, попри небезпеку, відмовляються від евакуації.

