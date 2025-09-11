У Трампа зробили заяву щодо санкцій проти росії

Міністр енергетики США Кріс Райт під час пресконференції у Мілані заявив, що президент Дональд Трамп першочергово прагне завершення війни в Україні, тоді як санкційна політика проти росії не є для нього основним інструментом. Про це 10 вересня повідомило агентство Reuters.

Виступаючи перед журналістами, Райт відповів на питання щодо того, як Сполучені Штати планують реагувати на закупівлі Китаєм російського зрідженого природного газу, попри чинні обмеження.

📢 «Найбільша мета президента Трампа — це процвітання в Америці та мир за кордоном. Він шукає всі можливі шляхи, щоб завершити цю війну без надто великих руйнувань», — наголосив Кріс Райт.

☝️ Його слова пролунали на тлі дискусій у США та ЄС щодо подальшого економічного тиску на росію.

Днями Дональд Трамп заявив про готовність перейти до «другого етапу» введення санкцій проти російської федерації. Після цього у кремлі відреагували заявами у відповідь, не уточнюючи конкретних кроків.

📌 У свою чергу, представники Євросоюзу провели переговори у Міністерстві фінансів США. Сторони обговорювали нові формати економічного впливу на москву, серед яких — можливість запровадження додаткових санкцій і тарифи на закупівлю російської нафти.

Риторика американського президента свідчить про те, що у Вашингтоні нині намагаються поєднати прагнення до збереження міжнародного миру з подальшим пошуком економічних важелів впливу на рф.