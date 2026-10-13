У США обшукали будинок Ільхан Омар: конгресвумен заявила про політичне залякування

Федеральні агенти США 12 жовтня провели обшук у вашингтонському будинку конгресвумен від Демократичної партії Ільхан Омар. Слідчі дії відбулися за судовим ордером у межах федерального кримінального розслідування. Офіс політикині назвав обшук зловживанням владою, а керівництво демократів у Палаті представників зажадало пояснень.

Обшук здійснили співробітники Homeland Security Investigations — слідчого підрозділу Імміграційної та митної служби США. Міністерство юстиції підтвердило проведення операції за дозволом суду, проте не розкрило подробиць розслідування. Про заяву відомства повідомляє Associated Press.

За інформацією Fox News, яку наводить німецьке видання BILD, слідство перевіряє імміграційні документи Омар. Двоє співрозмовників американського телеканалу, обізнаних зі справою, стверджують, що ці документи заповнював її нині покійний батько, коли вона була дитиною. Ці подробиці походять від джерел телеканалу; у публічному підтвердженні Мін’юсту їх немає.

Раніше опоненти конгресвумен поширювали твердження про нібито фіктивний шлюб із братом для обходу імміграційного законодавства. Омар категорично заперечує ці звинувачення.

Реакція Омар і керівництва демократів

В офіційній заяві офісу Ільхан Омар обшук назвали продовженням переслідування політичних опонентів Дональда Трампа. Представники конгресвумен наголосили, що вона не вчинила нічого протиправного, та звинуватили президента у багаторічних персональних атаках на неї.

У заяві також зазначили, що жоден президент не повинен використовувати повноваження федерального уряду для залякування своїх політичних противників. Сама Омар заявила, що не дозволить змусити себе мовчати.

Окрему спільну заяву оприлюднили лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс, Кетрін Кларк і Піт Агілар. Вони звернули увагу, що обшук провели менш ніж за місяць до проміжних виборів, та зажадали прозорості від Міністерства внутрішньої безпеки й Мін’юсту. Голосування, яке визначить склад Палати представників і частини Сенату, заплановане на 3 листопада.

Багаторічний конфлікт із Трампом

Ільхан Омар народилася в Сомалі та представляє Міннесоту в Конгресі США. Вона стала першою конгресвумен сомалійського походження й неодноразово публічно критикувала Трампа.

У 2019 році президент закликав її та кількох інших конгресвумен повернутися до країн походження. У грудні 2025 року він назвав Омар «сміттям». Політикиня у відповідь заявила, що його зосередженість на ній має моторошний вигляд.

Навесні 2026 року Омар підтримала заклики до усунення Трампа після його погрози, що в Ірані «загине ціла цивілізація». Серед демократів обговорювали як імпічмент, так і застосування 25-ї поправки до Конституції США.

Омар також була серед ініціаторів імпічменту після нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року. Наступного дня вона разом з Аянною Преслі та іншими законодавцями представила відповідну резолюцію.

Нагадаємо

Нинішнє протистояння відбувається під час кампанії перед проміжними виборами. Трамп раніше пообіцяв кожному повнолітньому громадянину США виплату в розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над обома палатами Конгресу. Це передвиборча обіцянка президента.

Американські сенатори-демократи Джин Шейгін, Чак Шумер та Елізабет Воррен розкритикували рішення адміністрації Дональда Трампа тимчасово дозволити операції з російським дизельним пальним. Вони назвали цей крок зрадою України, європейських союзників і національних інтересів Сполучених Штатів.