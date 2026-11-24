У Черкасах із 22 жовтня зареєстрували 26 випадків туберкульозу, зокрема 23 серед дітей. Фахівці з’ясовують можливі джерела й шляхи поширення інфекції та визначають, кому потрібно пройти обстеження. За поточною оцінкою, заклади освіти можуть продовжувати очне навчання, повідомив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Станом на 24 листопада обстежили 90% людей із першого кола контактів. До нього належать, зокрема, ті, хто мав найтісніший і найтриваліший контакт із пацієнтами. За результатами обстежень фахівці визначать, чи потрібно розширювати це коло, повідомив міський департамент освіти в заяві, яку оприлюднив «Прочерк».

Дітей і педагогів обстежують за медичними показаннями в міських медзакладах, а до шкіл і садків виїжджають бригади з мобільним рентгенівським обладнанням. Місто також виділило кошти на закупівлю 5 000 доз туберкуліну для діагностики.

Що потрібно знати батькам

Якщо медики визначили дитину як контактну особу, обласний центр радить пройти призначене обстеження, навіть якщо дитина добре почувається. Ризик інфікування фахівці оцінюють індивідуально з огляду на форму захворювання, близькість і тривалість контакту.

За тривалого кашлю, підвищеної температури, слабкості, нічної пітливості або втрати ваги варто звернутися до сімейного лікаря чи педіатра. Лікар оцінить симптоми й визначить, чи потрібні додаткові обстеження. Діагностика та лікування туберкульозу в Україні безоплатні, нагадує Центр громадського здоров’я.

На 25 листопада в Черкаській ОВА запланували брифінг. Фахівці мають повідомити актуальні дані, розповісти про перебіг обстежень і відповісти на запитання батьків.

У жовтні 2026 року в Україні зареєстрували 1 013 людей із туберкульозом. Серед нових епізодів 87 припали на позалегеневу форму, повідомив Центр громадського здоров’я. За жовтень 2025 року центр звітував про 1 281 зареєстрованого пацієнта.

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