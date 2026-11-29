В Іспанії в неділю, 29 листопада, проходять дострокові парламентські вибори. Прем’єр-міністр Педро Санчес, який очолює уряд із 2018 року, балотується на новий термін. Його головний суперник – лідер консервативної Народної партії (PP) Альберто Нуньєс Фейхоо.

На виборах визначать склад Конгресу депутатів і оберуть 209 сенаторів. За даними уряду Іспанії, право голосу мають 38,7 млн людей. З них близько 2,8 млн проживають за кордоном. Понад 1,6 млн виборців, які мешкають в Іспанії, можуть уперше проголосувати на загальнонаціональних виборах.

У Конгресі депутатів 350 місць. Для абсолютної більшості потрібні 176 голосів. Якщо кандидат на посаду прем’єра не набере їх під час першого голосування, через 48 годин відбудеться повторне. Тоді, за Конституцією Іспанії, достатньо отримати більше голосів «за», ніж «проти».

МВС Іспанії запланувало оприлюднити перші дані про явку о 15:30 за Києвом, другі – о 19:30. Уряд має представити попередні результати орієнтовно о 23:30 за Києвом.

Що показували передвиборчі опитування

За агрегованими даними El País, Народна партія наприкінці кампанії мала 31,4% підтримки, соціалісти Санчеса (PSOE) – 29,1%, а Vox – 17,9%. Відставання соціалістів за час кампанії скоротилося з майже шести до трохи більш як двох відсоткових пунктів.

У 20 з 21 останнього опитування з прогнозом розподілу мандатів Народна партія та Vox разом отримували абсолютну більшість. Це давало б Фейхоо можливість претендувати на посаду прем’єра за підтримки депутатів Vox. Такий сценарій залежить від підсумків голосування та домовленостей між партіями.

Чому вибори призначили достроково і що обіцяли партії

Санчес оголосив дострокові вибори після того, як Конгрес відхилив урядові заходи для подолання житлової кризи. Прем’єр пояснив своє рішення потребою отримати парламентську більшість. Під час кампанії він наголошував на підвищенні мінімальної зарплати й трудовій реформі. Імміграцію Санчес називав одним із чинників економічного зростання.

Позиції прем’єра послаблювали корупційні скандали, пов’язані з його оточенням і родиною. Протягом каденції його уряд також зіткнувся із загальнонаціональним знеструмленням, міграційною кризою в Сеуті та наслідками двох смертельних залізничних аварій.

Народна партія запропонувала посилити міграційні правила. Серед її пропозицій – відмова від масової легалізації людей без дозволу на проживання та бальна система відбору легальних іммігрантів. Партія також виступає за домовленості з третіми країнами щодо повернення мігрантів.

Vox пропонує посилити контроль на кордонах, знизити податки та повернути частину повноважень від регіонів центральному уряду. Партія підтримує депортацію іноземців, засуджених за злочини, і вимагає пріоритету для громадян Іспанії в доступі до житла.

Житлова криза вивела людей на вулиці ще до голосування. 11 листопада в країні відбувся загальнонаціональний страйк. За оцінкою конфедерації об’єднань орендарів, до середини дня до нього долучилися близько чотирьох мільйонів людей. У Мадриді й Барселоні пройшли масові демонстрації та сталися сутички з поліцією.

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