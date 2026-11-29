Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що режим володимира путіна продовжує жорстоку спадщину сталінського режиму. Про це він сказав у заяві до Дня пам’яті жертв Голодомору, оприлюдненій 28 листопада.

Карні назвав Голодомор 1932–1933 років геноцидом, який організував радянський режим сталіна. За словами прем’єра, штучний голод був частиною свідомої кампанії, спрямованої на поневолення українців і знищення їхньої культури та ідентичності.

Говорячи про нинішню війну, Карні згадав російські удари по українських церквах, школах і лікарнях, а також примусове вивезення дітей. Він окремо звернув увагу на руйнування сільськогосподарського виробництва й критичної енергетичної інфраструктури напередодні зими.

📢 «Боротьба України – це наша боротьба, їхня боротьба – це наша справа, а їхня незалежність буде нашою перемогою», – наголосив Карні.

Прем’єр нагадав, що Канада підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. За його словами, Оттава працює з Україною та союзниками заради справедливого й тривалого миру. Такий мир має гарантувати суверенітет і довгострокову безпеку України.

Як Канада й Україна вшанували пам’ять жертв Голодомору

Карні нагадав, що радянська влада намагалася приховати правду про свої злочини. Пам’ять про Голодомор зберегли покоління українців, зокрема українська громада Канади. У 2008 році Канада визнала Голодомор геноцидом і встановила загальнонаціональний день пам’яті в четверту суботу листопада.

У Києві 28 листопада Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять жертв Голодомору та масових штучних голодів 1921–1922 і 1946–1947 років. Вони взяли участь у молитві в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Після цього поклали колоскові композиції до монумента «Гірка пам’ять дитинства».

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.