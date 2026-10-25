У Сербії почалися дострокові вибори: Вучич змагається за владу зі студентським рухом

У Сербії в неділю, 25 жовтня, розпочалися дострокові парламентські вибори. Александар Вучич, який у вересні залишив президентську посаду, розраховує за їхніми результатами знову очолити уряд. Головним суперником його політичного табору став список, підтриманий студентським протестним рухом.

За інформацією сербського суспільного мовника RTS, виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 20:00. До списків виборців внесено понад 6,45 мільйона громадян. Голосування організували на 8392 дільницях.

За 250 місць у Народній скупщині змагаються 2418 кандидатів із 18 виборчих списків. Для самостійного формування парламентської більшості потрібно щонайменше 126 мандатів. Загальний прохідний бар’єр становить 3%, однак для списків національних меншин діють окремі правила.

Вучич хоче повернутися до керівництва урядом

Основною силою владного табору є коаліція «Александар Вучич — Об’єднана Сербія», сформована навколо Сербської прогресивної партії. Ця партія перебуває при владі з 2012 року.

Вучич подав у відставку з посади президента 27 вересня, не чекаючи завершення другого терміну у 2027 році. Після цього виконання президентських обов’язків перейшло до голови парламенту Ани Брнабіч, повідомляв RTS.

У 2014–2017 роках Вучич уже очолював уряд. Тепер він прагне знову стати прем’єр-міністром, якщо його політичний табір забезпечить необхідну парламентську підтримку.

Передвиборчі обіцянки коаліції охоплюють підвищення пенсій і зарплат працівників державного сектору, інвестиції в охорону здоров’я та допомогу молодим сім’ям. У зовнішній політиці вона декларує збереження військового нейтралітету, продовження європейської інтеграції та відмову від санкцій проти росії.

Особливістю кампанії стало перше спільне висування на парламентських виборах із Сербською радикальною партією Воїслава Шешеля, зазначає Радіо Свобода. У 2018 році міжнародний суд визнав Шешеля винним у злочинах проти людяності — це формулювання міститься у звіті Міжнародного залишкового механізму кримінальних трибуналів.

Студентський список обіцяє боротьбу з корупцією

Головним конкурентом владної коаліції став «Студентський список — Студенти перемагають», який очолює кардіолог Ілія Срданович. До нього увійшли викладачі університетів, науковці, лікарі, юристи, економісти, спортсмени та діячі культури. Для багатьох із них це перша участь у великій політиці.

Представлена у вересні програма руху складається з 11 пунктів. Серед її ключових положень:

створення спеціальної прокурорської поліції для розслідування корупції;

перевірка походження майна посадовців і конфіскація незаконно набутих активів;

контроль державних контрактів;

реформа суспільного мовлення та усунення політичного впливу на суди.

Соціальна частина програми передбачає безкоштовні шкільні підручники, здешевлення ліків, доступніше житло для молодих сімей, підтримку місцевих підприємців і фермерів.

Спостерігачі повідомляють про насильство та використання державних ресурсів

Кампанія відбувалася в умовах гострого політичного протистояння. За даними незалежної спостережної місії CRTA, до останнього тижня кампанії зафіксували 116 інцидентів з ознаками фізичного насильства та словесними погрозами.

Крім того, серед понад 1500 заходів за участю посадовців спостерігачі виявили більш як 650 епізодів з ознаками зловживання посадою або публічними ресурсами. Організація також повідомила про тиск на опозиційних активістів і нерівні умови для учасників виборів.

Що показували опитування

За повідомленням Reuters, опитування Ipsos, оприлюднене перед голосуванням, давало коаліції Вучича 47% підтримки, а студентському списку — 40%. Водночас інші дослідження показували перевагу студентського руху. Ці показники є передвиборчими оцінками, а не результатами голосування.

Дострокові вибори відбуваються після майже двох років масових протестів. Їхнім поштовхом став обвал бетонного навісу на залізничному вокзалі міста Нові-Сад 1 листопада 2024 року. Трагедія забрала життя 16 людей і спричинила вимоги розслідувати можливу корупцію та притягнути винних до відповідальності.

👉 Також нагадаємо, що Сербія продовжує надавати допомогу Україні, забезпечуючи Київ гуманітарною, фінансовою та матеріальною підтримкою під час повномасштабної війни.