The Economist на 2027 рік і чому його обкладинку вважають «пророчою»

Політики, ракети, роботи, гроші й медичні символи – обкладинки щорічного прогнозу The Economist регулярно стають приводом для суперечок. Одні читачі намагаються зрозуміти, які теми редакція вважає головними на наступний рік. Інші шукають зашифровані дати катастроф, майбутніх воєн або нібито плани впливових груп.

Перед виходом номера на 2027 рік ця історія повторюється. Проте починати варто з перевірки самої картинки: кілька зображень, які вже видавали за нову обкладинку британського видання, виявилися фальшивими.

Коли чекати на The World Ahead 2027

Йдеться саме про щорічний прогнозний випуск The World Ahead, а не про черговий тижневий номер The Economist.

Офіційний підрозділ Economist Enterprise повідомляє, що видання публікує цей спецвипуск щолистопада. Відповідно, орієнтир для The World Ahead 2027 — листопад 2026 року.

❗Водночас станом на 24 жовтня у перевірених офіційних матеріалах не вдалося знайти підтвердженої дати презентації нової обкладинки. Називати конкретний день наразі було б передчасно.

Сам проєкт на 2027 рік уже представлений на сайті Economist Enterprise. Там його описують як щорічний огляд прогнозів і тенденцій, але наявність такої сторінки ще не підтверджує справжність будь-якої картинки із соцмереж.

Важливо також розрізняти появу матеріалів онлайн і вихід друкованого номера. Наприклад, для The World Ahead 2026 видавець повідомляв, що спецвипуск увійде до тижневого друкованого видання, датованого 15 листопада 2025 року, а також продаватиметься окремо.

Фальшиві обкладинки вже почали «розшифровувати»

10 вересня австралійська служба AAP FactCheck опублікувала перевірку зображення, яке користувачі поширювали як обкладинку прогнозу на 2027 рік. Представник The Economist підтвердив фактчекерам, що це підробка.

Картинка наслідувала оформлення попереднього щорічного випуску: містила колаж із ракетами, супутниками, роботами, медичними предметами та тортом із числом «2027». Деякі дописи подавали її як свідчення заздалегідь визначених майбутніх подій. AAP встановило, що зображення створене за допомогою штучного інтелекту.

Окремо Myth Detector дослідив дві нібито нові обкладинки, які поширювали наприкінці серпня та на початку вересня. Обидві виявилися несправжніми. В одному з дописів автор навіть робив висновки з того, що на зображенні немає України, хоча сама картинка не була роботою редакції.

Цей приклад показує головну проблему таких «розшифровок»: докладне пояснення символів може будуватися на зображенні, якого журнал узагалі не публікував.

Що насправді означає щорічний прогноз

The Economist описує The World Ahead як огляд важливих тем, тенденцій і подій наступного року. Над ним працюють журналісти видання та запрошені автори з політики, бізнесу й науки.

Наприклад, серед офіційно оголошених тем випуску на 2026 рік були 250-річчя США, геополітичні конфлікти, розвиток штучного інтелекту, клімат, чемпіонат світу з футболу та нові препарати для зниження ваги. Ці теми редакція пояснювала відкрито у своєму анонсі спецвипуску.

Тому спортивний або медичний образ варто насамперед зіставити зі змістом номера. Припущення про нову пандемію чи глобальну катастрофу потребує окремих доказів — самого зображення шприца, пігулки або ракети для цього недостатньо.

Чому виникає відчуття «пророцтва»

Насичена символами ілюстрація залишає простір для різних прочитань. Умовна ракета може асоціюватися з війною, космічним запуском або розвитком оборонної промисловості. Без конкретного текстового прогнозу неможливо встановити, яку саме подію нібито передбачили.

Звідси виникає можливість підібрати пояснення вже після події. Якщо спочатку з’явилася новина, а потім для неї знайшли відповідний символ на старій обкладинці, це ще не доводить точності «передбачення».

Для перевірки потрібні чіткі умови: що саме було спрогнозовано, коли це оприлюднили, який строк назвали та що вважатиметься помилкою. Без таких критеріїв майже будь-яку насичену деталями картинку можна пристосувати до новин року.

Невизначеність робить таємні пояснення привабливими

Психологічні дослідження пов’язують привабливість конспірологічних пояснень, зокрема, з переживанням загрози, невизначеності та браком відчуття контролю. Це узагальнює науково-аналітична служба британського парламенту POST.

Ідея, що складні події складаються в єдиний прихований план, може здаватися зрозумілішою за світ із багатьма учасниками, випадковостями та суперечливими рішеннями.

Додатково працює повторення. Якщо однакове тлумачення обкладинки з’являється в багатьох дописах і відео, воно може сприйматися як підтверджений факт. Однак десятки перепублікацій однієї версії не є десятками незалежних доказів.

При цьому критичне ставлення до політиків, медіавласників чи редакцій цілком виправдане. Межа проходить там, де припущення про прихований задум починають подавати як установлений факт без перевірюваних свідчень.

Як читати нову обкладинку без містифікацій

Перед поширенням чергової «розшифровки» варто перевірити:

чи опублікувало зображення саме The Economist;

до якого року й випуску воно належить;

які статті та редакційні пояснення супроводжують ілюстрацію;

чи існувало конкретне передбачення до події;

чи враховує автор тлумачення невдалі прогнози так само, як можливі збіги.

Для The World Ahead 2027 найближчий орієнтир — листопад. Точну дату та справжню обкладинку слід звіряти з повідомленнями видавця. А зміст прогнозу оцінювати за аргументами й точністю його авторів.