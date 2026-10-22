Примусову евакуацію поширили на всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад

На Донеччині розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Відтепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад. Про це 22 жовтня повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, безпекова ситуація постійно погіршується. російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях перебування людей.

📢 «Залишатися там із дітьми – невиправданий ризик», — наголосив Філашкін.

Очільник області закликав батьків евакуюватися зараз, не чекаючи ударів поблизу власних будинків.

До вивезення родин залучені спеціалізовані групи Національної поліції та ДСНС. Після прибуття до транзитного пункту сім’ям допоможуть організувати подальший переїзд до більш безпечних регіонів України.

Раніше зону примусової евакуації дітей розширили й на Дніпропетровщині. У серпні відповідне рішення ухвалили щодо ще 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад Синельниківського району.

Також у серпні Херсонська ОВА повідомила про включення сіл Краснопільське та Чарівне Борозенської громади до переліку населених пунктів, звідки проводять обов’язкову евакуацію. Рішення пояснили погіршенням безпекової ситуації.

Стало відомо про розширення зони примусової евакуації на Харківщині. Рада оборони області ухвалила рішення про збільшення зони обов’язкового та примусового вивезення населення у Куп’янському районі.

👉 Також нагадаємо, що у ніч проти 22 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю приватної телерадіокомпанії в Кременчуці на Полтавщині. Після удару виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.