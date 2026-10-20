Польща отримала партію керованих та балістичних ракет

Польські військові отримали нову партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню Homar-K. До неї увійшли керовані ракети CGR-080 та балістичні CTM-290. Про постачання 19 жовтня повідомила Агенція озброєнь Польщі, передає Мілітарний.

📢 «До партії увійшли ракети CGR-080 із дальністю ураження до 80 км, а також балістичні ракети CTM-290, дальність яких сягає 290 км», — сказано в повідомленні.

Кількість переданих боєприпасів польська сторона не оприлюднила. Постачання здійснюють у межах переозброєння ракетної артилерії: загалом Польща законтрактувала 290 пускових модулів Homar-K.

Які можливості має Homar-K

ℹ️ Homar-K — польська версія південнокорейської реактивної системи залпового вогню K239 Chunmoo. Пускову установку розміщують на восьмиколісному шасі Jelcz та інтегрують із польською системою управління вогнем TOPAZ.

Установка має два транспортно-пускові контейнери. Залежно від спорядження вона може перевозити до 12 керованих ракет CGR-080 або дві балістичні ракети CTM-290.

У квітні 2024 року Польща уклала з Hanwha Aerospace другий виконавчий контракт на додаткові 72 пускові модулі та кілька тисяч ракет різної дальності. Вартість угоди становила близько 1,6 млрд доларів. Контракт також передбачав передачу технологій, пов’язаних із пусковими модулями.

Того ж місяця польська делегація відвідала випробування CTM-290 на полігоні Анхин у Південній Кореї. Як повідомляла Hanwha Aerospace, демонстраційний пуск відбувся напередодні підписання контракту 25 квітня.

Коли Польща почне виробляти власні ракети

Паралельно з імпортом боєприпасів Польща розгортає виробництво CGR-080 на своїй території. За повідомленням Агенції озброєнь перші ракети мають вийти з польського заводу у 2028 році.

Виробництвом займатиметься спільне підприємство Hanwha WB Advanced System. У грудні 2025 року було укладено окремий контракт на постачання ракет CGR-080 польського виробництва. За даними Hanwha, поставки за цією угодою мають розпочатися у 2030 році.

Раніше польська компанія SpaceForest повідомила про успішне випробування суборбітальної ракети PERUN. Четвертий тестовий політ відбувся 27 серпня 2026 року на Центральному полігоні ВПС в Устці. За інформацією розробника, під час нього перевірили вдосконалену систему керування вектором тяги, навігацію та автономність ракети.

👉 Також нагадаємо, що Польща має необхідні потужності та готова розпочати на своїй території виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем «Patriot». Варшава також допускає співпрацю з Україною у цьому напрямку.