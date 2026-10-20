Зеленський назвав умову для обговорення альтернативи членству України в НАТО

Україна готова розглядати інший формат безпеки замість членства в НАТО, якщо запропоновані гарантії матимуть рівноцінну юридичну силу та забезпечуватимуть дієвий захист. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив в інтерв’ю Corriere della Sera, оприлюдненому у вівторок, 20 жовтня.

Найкращою моделлю безпеки шостий глава держави вважає поєднання трьох складових: української армії, Європейського Союзу та НАТО. За його словами, Збройні сили України вже забезпечують конкретний захист держави. Водночас їхній бойовий досвід і чисельність особового складу можуть посилити армії європейських країн.

Яким вимогам мають відповідати гарантії безпеки

Зеленський наголосив, що визначальними є юридичні зобов’язання партнерів і здатність домовленостей працювати на практиці. Президент також розмежував умови вступу до ЄС та НАТО: у першому випадку рішення залежить від Європи, у другому — також від Сполучених Штатів.

📢 «Членство в НАТО означає приналежність до єдиного безпекового альянсу з наданням юридичних прав союзника. Вступ до ЄС залежить від Європи; вступ до НАТО – як від Європи, так і від Сполучених Штатів. Якщо це не НАТО, то яка альтернатива пропонується? Ми готові обговорювати рівноцінні гарантії – навіть під іншою назвою, – за умови, що вони матимуть таку саму юридичну силу. Йдеться не просто про наші бажання, а про те, що справді може спрацювати. НАТО слугувало б стримувальним фактором для обох сторін», — заявив Володимир Зеленський.

Венс виступив проти вступу України до Альянсу

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю програмі 2WAY Tonight висловив позицію, що Україна не повинна вступати до НАТО.

Водночас він зазначив, що Вашингтон і Київ продовжуватимуть співпрацю з окремих питань, хоча щодо інших їхні позиції розходитимуться.

👉 Також нагадаємо, що Уряд переглядає правила бронювання військовозобов’язаних через потребу Сил оборони в поповненні підрозділів і ротації військових. Ще однією причиною прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав стрімке збільшення кількості бронювань та відстрочок.