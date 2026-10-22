«Гуманісти» рф по Києву випустили 21 балістичну ракету – Зеленський

Унаслідок російських ударів у ніч проти 22 жовтня загинули двоє людей, ще 34 дістали поранення, серед них п’ятеро дітей. Під атаками перебували 12 областей України. Такі дані оприлюднив шостий президент України В.О. Зеленський у четвер, 22 жовтня.

По Києву завдали трьох хвиль балістичних ударів

За словами президента, з вечора російські війська застосували проти столиці 21 ракету. У місті пошкоджені житлові будинки, енергетичні та транспортні об’єкти.

📢 «Три хвилі балістичних ударів випустили російські “гуманісти” по Києву з вечора. Застосували 21 ракету. На жаль, у місті значна кількість влучань і пошкоджень: звичайні будинки, енергетика, інфраструктура одного з вокзалів та метро, торговельні центри, підприємства. Серед пошкоджених обʼєктів навіть монастир. Всюди працюють наші екстрені служби», – написав глава держави.

Зеленський закликав посилити ППО та тиск на росію

Президент пов’язав атаку з позицією російської сторони після переговорів.

📢 «Фактично одразу після чергових переговорів росія завдала показового удару. Це означає, що немає справжніх змін в її ставленні до всього, що відбувається», – наголосив Зеленський.

Він закликав партнерів прискорити оборонну підтримку України та посилити санкційний тиск.

📢 «Важливо і надалі намагатися знайти правильні рішення, щоб закінчити цю війну. Але коли російська балістика – відповідь на переговори, потрібен реальний тиск на росію, щоб були інші кроки – кроки на припинення вбивств. Посилення ППО та швидке постачання ракет, здатність знищити пускові балістичних ракет, санкції за війну – все це повинно бути. Я вдячний усім, хто саме так сприймає ситуацію та визнає реальність. Агресор заслуговує на відповідне ставлення. Україна заслуговує на підтримку. Життя людей заслуговує на захист. Дякую всім, хто з Україною!», – зазначив президент.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 22 жовтня росія атакувала Україну ракетами та 210 безпілотниками різних типів. За попередніми даними станом на 09:00, українська ППО збила або подавила 181 безпілотник, зокрема 87 реактивних. Влучання зафіксували на 32 локаціях, падіння уламків — ще на восьми.

👉 Також нагадаємо, що уранці 21 жовтня російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області. Безпілотник влучив в одну з установок виробничого майданчика.