Балістичний удар знищив датацентр Датагруп у Києві

У Києві після нічної російської балістичної атаки повністю вийшли з ладу обладнання та інфраструктура датацентру компанії Датагруп. Відновити роботу об’єкта неможливо. Про це пресслужба компанії повідомила у Facebook у понеділок, 19 жовтня.

📢 «Унаслідок нічної балістичної атаки повністю виведені з ладу обладнання та інфраструктура датацентру Датагруп. На жаль, його відновлення та подальша робота неможливі», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Датагруп, співробітники компанії не постраждали.

Клієнтів обслуговують із резервних майданчиків

Попри руйнування датацентру, компанія продовжує надавати клієнтам послуги, використовуючи резервні майданчики. Таким чином, повідомлення про неможливість відновлення стосується саме пошкодженого об’єкта.

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Раніше через руйнування внаслідок російських атак припинив роботу й київський датацентр Cosmonova. Про зупинення роботи цього майданчика компанія повідомляла після попередніх обстрілів.

У ніч на 19 жовтня російська армія атакувала столицю балістичними ракетами. За повідомленнями про наслідки удару, загинула дівчина. ДСНС повідомила про вісьмох постраждалих та пошкодження у трьох районах Києва.