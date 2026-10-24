Кабмін змінив правила бронювання: ліміт і Координаційний центр

Кабінет міністрів створив Координаційний центр з організації бронювання, уточнив підхід до визначення критично важливих підприємств і змінив граничні обсяги бронювання для паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів. Для цих категорій підприємств передбачено ліміт до 95% військовозобов’язаних працівників.

Рішення ухвалили на засіданні уряду 23 жовтня. Подробиці наступного дня оприлюднило Міністерство економіки та довкілля на Урядовому порталі.

У відомстві пояснили, що зміни мають збалансувати потреби Сил оборони зі стабільною роботою економіки, критичної інфраструктури та підприємств, які забезпечують життєдіяльність населення. Основний принцип бронювання залишається незмінним: зберегти на робочих місцях фахівців, без яких підприємства не можуть виконувати критично важливі для держави функції.

Які повноваження матиме Координаційний центр

Новий центр працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну. До його діяльності залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури.

Співголовами стануть заступник міністра економіки та довкілля і заступник міністра оборони.

Центр виконуватиме чотири основні завдання:

узгоджуватиме галузеві й регіональні критерії критичності та рекомендуватиме їх доопрацювання;

розглядатиме звернення державних органів щодо визначення підприємств критично важливими;

надаватиме рекомендації щодо скасування такого статусу, зокрема за наявності підстав, наданих правоохоронними органами;

погоджуватиме збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Водночас рішення про надання підприємствам статусу критично важливих залишаються за уповноваженими державними органами. Пропозиції центру мають розглядати центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації.

Мінекономіки також нагадало про процедуру, передбачену законодавством до запровадження змін: збільшення обсягів бронювання погоджує Міжвідомча робоча група під головуванням міністра оборони, а галузеві та регіональні критерії встановлюють відповідні органи влади за погодженням із Міноборони та Мінекономіки.

Скільки триватиме розгляд звернень

Для Координаційного центру передбачили строки опрацювання звернень державних органів — не більш як місяць.

Якщо є обґрунтована потреба у невідкладному розгляді, державний орган зможе подати відповідне звернення. У такому випадку центр має надати пропозиції та рекомендації протягом семи робочих днів із дня його отримання.

Таким чином, для термінових питань передбачена окрема прискорена процедура. Водночас ці строки стосуються саме розгляду звернень центром.

Критерії переглянуть за десять днів, але статуси не скасовуватимуть автоматично

Після уточнення визначення критичної важливості центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації повинні переглянути свої галузеві й регіональні критерії.

На це відведено десять днів із моменту набуття змінами чинності. Оновлені критерії погоджуватиме Координаційний центр.

У міністерстві наголошують: перегляд критеріїв не означає автоматичного перегляду статусів усіх підприємств. Якщо критерії, за якими підприємство раніше отримало статус критично важливого, залишаться незмінними, воно збереже цей статус. За оцінкою відомства, зазвичай до цієї категорії належить переважна більшість підприємств.

Пояснюючи зміни, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про намір відокремити критичність від суто економічних показників. Серед сфер, важливих для оборони та економіки, він назвав ОПК, енергетику, зв’язок, логістику та житлово-комунальне господарство. Оновлення критеріїв уряд пов’язує також із протидією зловживанням. Про це йдеться в повідомленні Кабміну від 23 жовтня.

Кого мають бронювати в межах ліміту 95%

Для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів уряд визначив граничний обсяг бронювання до 95% військовозобов’язаних працівників.

За роз’ясненням Мінекономіки, зменшення ліміту не повинно зачіпати критично важливий персонал. У повному обсязі мають бути заброньовані працівники, які безпосередньо забезпечують:

виробничі процеси;

виконання оборонних контрактів;

оперативні та ремонтні роботи;

аварійно-відновлювальні роботи.

Керівник підприємства самостійно визначатиме, кого бронювати в межах установленого ліміту. Тому, за позицією міністерства, скорочення має стосуватися насамперед допоміжного та обслуговчого персоналу.

Окремо відомство зазначило, що працівників із відстрочками з інших підстав, зокрема багатодітних батьків та опікунів, враховуватимуть у квоті під час розрахунку граничного відсотка заброньованих.

За словами прем’єра, якщо для безперебійної роботи підприємству необхідно забронювати більше працівників, воно зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Механізм стовідсоткового бронювання ще готують

Окремо уряд анонсував механізм повного бронювання за умови виконання підприємством мобілізаційного зобов’язання.

Ідеться про можливість стовідсоткового бронювання, якщо підприємство регулярно добровільно залучатиме частину працівників до військової служби. За озвученою прем’єром пропозицією, людина має заздалегідь знати місце на термін служби, а за нею повинно зберігатися робоче місце та зарплата.

Умови мають опрацювати Міноборони й Мінекономіки спільно з бізнесом. Затвердити механізм планують до 1 грудня. Отже, наразі йдеться про підготовку окремого порядку, деталі якого ще мають визначити. Це випливає з офіційного повідомлення уряду.

Що передувало змінам

Перегляд системи бронювання обговорювали після урядового рішення від 13 жовтня. Група народних депутатів із різних фракцій виступила проти запропонованих обмежень і створення Координаційного центру в запропонованому вигляді.

16 жовтня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №16160 про перегляд рішення Кабміну щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. Серед його ініціаторів — Ярослав Железняк, Олександр Федієнко, Анастасія Радіна та Соломія Бобровська.

Станом на 24 жовтня документ опрацьовується в парламентському комітеті. Відповідний статус зазначено в офіційній картці проєкту постанови.

👉 Також повідомлялось, що Уряд фіналізував зміни в системі бронювання – максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%, а Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Про це повідомив прем’єр Сергій Корецький.