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Google відмовилася перейменовувати Атлантичний океан на прохання Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Google відмовилася перейменовувати Атлантичний океан на прохання Трампа
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розповів, що звертався до генерального директора Google Сундара Пічаї з пропозицією змінити назву Атлантичного океану на картах компанії. За словами президента, керівник Google відмовився підтримати цю ідею. Про розмову Трамп заявив під час мітингу в Південній Кароліні 21 жовтня, повідомляє The Guardian.

За його словами, він розглядав можливість назвати океан на честь себе або Америки та зателефонував Пічаї, щоб обговорити таку зміну.

📢 «Мені подобаються лиш два океани: Атлантичний і Тихий. Я не збираюся називати жоден інший океан ні на честь Трампа, ні на честь Америки. Тож ми серйозно розглядали Атлантичний океан, і я зателефонував у Google Maps, де поставилися до мене дуже добре з озером (Онтаріо, – ред.)… Я сказав: Сундаре, я думаю про Атлантичний океан», — стверджує американський президент.

Трамп переказав відповідь керівника Google, який нібито пояснив відмову тим, що океани омивають багато країн.

📢 «Ні, ні, ні! Цього разу я цього не робитиму… З океанами все інакше, сер. Вони охоплюють… багато країн. Будь ласка, не просіть нас про таке», — передав Трамп слова Пічаї.

Після цього президент припустив, що відмовиться від задуму та залишить чинну назву Атлантичного океану. Станом на час публікації у The Washington Post, Google не підтвердила факт цієї розмови.

Раніше після рішень Трампа Google Maps змінила назви Мексиканської затоки та озера Онтаріо для користувачів у США на «Американська затока» та «Американське озеро». Ці зміни у відображенні назв не були однаковими для користувачів у всіх країнах.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп знову припустив можливість балотуватися на третій президентський термін. Під час виступу перед прихильниками в Айові він заявив, що вважає це своїм правом, хоча водночас визнав наявність законодавчої заборони.

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