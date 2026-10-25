Рубіо пояснив послаблення санкцій проти росії

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив рішення адміністрації Дональда Трампа послабити окремі обмеження щодо росії необхідністю збільшити пропозицію енергоносіїв та врахувати наслідки санкцій для американської і світової економік.

Рішення дозволити додаткові постачання пального він назвав «дуже мудрим» в інтерв’ю India Today. За оприлюдненою стенограмою Держдепартаменту, розмова відбулася 22 жовтня в Мумбаї.

Водночас пояснення про 60-денний період оцінки санкцій Рубіо озвучив раніше – 17 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів перед відльотом до Центральної Азії.

Чому Вашингтон дозволив операції з російським дизелем

В інтерв’ю India Today Рубіо заявив, що американська зовнішня політика має враховувати різні економічні та безпекові чинники. За його словами, адміністрація залишається стурбованою війною росії проти України, але також зважає на її вплив на світову економіку.

Держсекретар пов’язав рішення Трампа з високими цінами на дизельне пальне. Він стверджує, що збільшення пропозиції енергоносіїв має допомогти як Сполученим Штатам, так і іншим країнам.

Ще під час спілкування з пресою 17 жовтня Рубіо висловив думку, що російський дизель у будь-якому разі потрапив би на світовий ринок. Тому, за його аргументацією, для Вашингтона має значення також те, яку частку цих поставок отримають США.

Які чинники Рубіо пов’язує з подорожчанням енергоносіїв

Пояснюючи позицію адміністрації, держсекретар назвав кілька джерел нестабільності:

ситуацію навколо Ірану та Ормузької протоки;

атаки хуситів на Саудівську Аравію;

удари по енергетичній інфраструктурі під час війни росії проти України.

За його словами, ці чинники одночасно тиснуть на постачання енергоносіїв і світові ціни.

Рубіо також звернув увагу, що нові санкційні заходи й мита стосуються не лише росії, а й держав, які купують її енергоресурси. Як приклад він навів Індію – партнера США, що продовжує отримувати значні обсяги російських енергоносіїв.

Що означають 60 днів

17 жовтня Рубіо заявив, що Трамп хоче використати 60-денний період, аби оцінити наслідки запровадження санкцій і мит для світової економіки та самих США. Однак це не встановлена указом дата автоматичного повернення обмежень.

В указі Трампа від 16 жовтня зазначено, що відмова застосовувати відповідні санкції, обмеження та мита діятиме, доки президент або держсекретар не вирішить, що потрібні подальші заходи.

Документ стосується положень закону імені Ліндсі Грема. Водночас він прямо зберігає дію раніше запроваджених санкцій за визначеними президентськими указами щодо шкідливої зовнішньої діяльності російського уряду.

Дозвіл на дизель має окремий строк

Послаблення обмежень для російського дизелю оформлене іншим документом — генеральною ліцензією №135, яку Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США видало 9 жовтня.

Вона дозволяє визначені операції з продажу, постачання, розвантаження та імпорту російського дизельного пального, зокрема до Сполучених Штатів. У документі зазначено строк дії до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року. Дозвіл містить винятки, зокрема щодо списання коштів із певних рахунків російських державних установ в американських фінансових організаціях.

Що Рубіо говорив про Україну

В інтерв’ю India Today держсекретар також пов’язав перспективи завершення війни з пошуком дипломатичного компромісу щодо Донбасу та поступками сторін. Водночас він визнав, що Україна має підстави відмовлятися від передачі територій – захист суверенітету й довгострокової безпеки.

Раніше, 20 жовтня, шостий президент України В.О. Зеленський провів із Рубіо телефонну розмову. Сторони обговорили потреби України в перехоплювачах балістичних ракет, ранньому попередженні про російські удари та відновленні роботи Starlink/Starshield.

👉 Також нагадаємо, що за останні три місяці Україна отримала від партнерів лише 24 ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних систем «Patriot». Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News, оприлюдненому 23 жовтня.