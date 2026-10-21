У кремлі заявили про підготовку зустрічі путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Помічник володимира путіна юрій ушаков заявив, що лідери росії, США та Китаю готові провести тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. За його словами, підготовкою займається китайська сторона. Про це він сказав 21 жовтня в коментарі російським медіа, повідомляє «Інтерфакс».

📢 «Всі лідери підтвердили готовність до такої зустрічі. Вона дійсно була опрацьована експертами. Ще необхідно, щоб усі лідери опинилися в одному місці в один і той же час», – заявив він.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запланований на 18–19 листопада 2026 року. Ці дати підтверджені на офіційному сайті уряду Китаю. Водночас конкретної дати тристоронньої зустрічі ушаков не назвав.

Що заявила російська сторона

ушаков припустив, що «це, напевно, буде певною мірою історична зустріч: вперше лідери трьох таких великих країн зустрічатимуться».

📢 «Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, вірніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, впишуть цю зустріч у програму заходів у Шеньчжені», – додав він.

Щодо можливого порядку денного помічник путіна сказав, що «з нашого боку було висловлено деякі практичні міркування». Подробиць він не навів, але стверджував, що жодна з трьох столиць не відкидає запропонованого формату.

Трамп 19 жовтня також висловив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і путіним. Водночас він говорив про обговорення денуклеаризації, а не лише війни проти України, повідомляє Axios.

Як на пропозицію відреагувала Україна

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела повідомила, що ініціативу зустрічі висунув путін. За даними видання, він прагне обговорити завершення війни на вигідних москві умовах без участі шостого президента України В.О. Зеленського.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти такого формату. На його думку, зустріч лідерів України, США та росії могла б прискорити завершення війни, тоді як переговори США, Китаю та росії заохотять путіна продовжувати агресію. Про заяву міністра в соцмережі X повідомила «Українська правда».

👉 Також нагадаємо, що росія заявила про готовність відновити переговори за участю України та США «в десятих числах листопада». За словами помічника володимира путіна юрія ушакова, про це російський правитель повідомив спецпредставника президента США Стіва Віткоффа під час зустрічі 21 жовтня.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.