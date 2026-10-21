ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У кремлі заявили про підготовку зустрічі путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Денис Молотов
Денис Молотов
У кремлі заявили про підготовку зустрічі путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 21.10.2026

Помічник володимира путіна юрій ушаков заявив, що лідери росії, США та Китаю готові провести тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у Шеньчжені. За його словами, підготовкою займається китайська сторона. Про це він сказав 21 жовтня в коментарі російським медіа, повідомляє «Інтерфакс».

📢 «Всі лідери підтвердили готовність до такої зустрічі. Вона дійсно була опрацьована експертами. Ще необхідно, щоб усі лідери опинилися в одному місці в один і той же час», – заявив він.

Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва запланований на 18–19 листопада 2026 року. Ці дати підтверджені на офіційному сайті уряду Китаю. Водночас конкретної дати тристоронньої зустрічі ушаков не назвав.

Що заявила російська сторона

ушаков припустив, що «це, напевно, буде певною мірою історична зустріч: вперше лідери трьох таких великих країн зустрічатимуться».

📢 «Китайські друзі, господарі саміту АТЕС, займуться, або, вірніше, вже займаються її підготовкою. І за сприятливого збігу обставин вони, наші китайські друзі, звичайно, впишуть цю зустріч у програму заходів у Шеньчжені», – додав він.

Щодо можливого порядку денного помічник путіна сказав, що «з нашого боку було висловлено деякі практичні міркування». Подробиць він не навів, але стверджував, що жодна з трьох столиць не відкидає запропонованого формату.

Трамп 19 жовтня також висловив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і путіним. Водночас він говорив про обговорення денуклеаризації, а не лише війни проти України, повідомляє Axios.

Як на пропозицію відреагувала Україна

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела повідомила, що ініціативу зустрічі висунув путін. За даними видання, він прагне обговорити завершення війни на вигідних москві умовах без участі шостого президента України В.О. Зеленського.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти такого формату. На його думку, зустріч лідерів України, США та росії могла б прискорити завершення війни, тоді як переговори США, Китаю та росії заохотять путіна продовжувати агресію. Про заяву міністра в соцмережі X повідомила «Українська правда».

👉 Також нагадаємо, що росія заявила про готовність відновити переговори за участю України та США «в десятих числах листопада». За словами помічника володимира путіна юрія ушакова, про це російський правитель повідомив спецпредставника президента США Стіва Віткоффа під час зустрічі 21 жовтня.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Підприємця із Сіверськодонецька судитимуть за схему з «працевлаштування» ВПО

КРИМІНАЛ

Erayba в «Домі Стиліста»: як читати коди NC12, K10 і S19 та зібрати з них догляд

СУСПІЛЬСТВО

Крозетто застеріг, що путін може не зупинитися на Україні

ВАЖЛИВО

ЄС знову обговорює використання заморожених активів рф для України – хто за і хто проти

ПОДІЇ

Військові на передовій отримають новий сухпайок: що до нього входитиме

ПОДІЇ

У прикордонні Польщі тривога, знову задіяли авіацію – ситуація на кордоні

ПОДІЇ

Народжені після евакуації тепер не ВПО: як новий закон може позбавити дітей виплат і пільг

ВПО

В Еквадорі священника вбив дерев’яний хрест

ПОДІЇ

російська атака пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві

ВІЙНА

Балістичний удар знищив датацентр Датагруп у Києві

ВАЖЛИВО

США пропонують повернути російський газ до Європи – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Нічні удари по Україні: які регіони атакувала росія та що відомо про наслідки

ПОДІЇ

рф атакувала критичну інфраструктуру Дніпра

ВІЙНА

Маніпуляція: Мерц заявив, що його головна мета як канцлера — «допомагати Україні», а не знижувати ціни на пальне для німців

СТОПФЕЙК

У рф завершилась зустріч путіна та Віткоффа

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип