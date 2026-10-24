Лише 24 ракети для «Patriot» за три місяці отримала Україна

За останні три місяці Україна отримала від партнерів лише 24 ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних систем «Patriot». Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив в інтерв’ю ABC News, оприлюдненому 23 жовтня.

За словами глави держави, така кількість значно менша за потреби української протиповітряної оборони. Президент оцінює середню щомісячну потребу України у 350 перехоплювачів для Patriot.

Потреба в ракетах на тлі балістичних ударів

Пояснюючи масштаби загрози, Зеленський навів приклад російської атаки на Київ у четвер, 22 жовтня. За його словами, тоді росія випустила по столиці 30 балістичних ракет.

Президент наголосив на важливості постачання перехоплювачів для захисту українських міст. Наведена ним цифра у 24 ракети стосується отриманого від партнерів за дозволом США за останні три місяці, тоді як приблизна оцінка у 350 ракет – потреби України протягом одного місяця для відбиття російських балістичних атак.

«Це не є підтримкою»

Відповідаючи на запитання про відносини з Вашингтоном, Зеленський зазначив, що не відчуває себе зрадженим Сполученими Штатами. Водночас він висловив розчарування рівнем американської допомоги в останні часи.

📢 «Я відчуваю те, що відчуваю. Це не є підтримкою», — сказав президент.

Зеленський також наголосив, що залишається вдячним США за партнерство у протистоянні російській агресії. Водночас за його словами, відносини між партнерами мають ґрунтуватися на чесності та прямому обговоренні проблем.

Що відомо про затримки постачань

Раніше, 19 жовтня, Зеленський повідомив про затримки окремих видів необхідного Україні постачання на рівні американського оборонного відомства.

Згодом The Washington Post із посиланням на обізнаних співрозмовників написала, що міністр оборони США Піт Геґсет затримує погодження передачі Україні ракет-перехоплювачів «Patriot». За даними видання, він формально не відхилив передачу, однак необхідні для її схвалення процедури не були завершені.

Принаймні частину ракет мали надати інші держави-партнери України. Отже, повідомлення про затримку стосувалося також постачань із третіх країн, які потребують американського погодження. Про це повідомив «Укрінформ» із посиланням на The Washington Post.

Зеленський раніше припускав, що скорочення постачань ракет може бути інструментом тиску, покликаним зробити Україну поступливішою на переговорах.

👉 Також нагадаємо, що Франція прискорює постачання ракет Україні й реалізацію оборонних домовленостей із Києвом. Співпраця охоплює безпілотники, протиракетну оборону, виробництво озброєння на українській території, а також супутникові знімки та системи раннього попередження.