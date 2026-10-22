Україна зможе закуповувати зброю через агентство НАТО

Україна отримає можливість закуповувати озброєння, боєприпаси та військову техніку через Агентство НАТО з підтримки та закупівель — NSPA. Співпраця може прискорити постачання необхідних оборонних ресурсів і знизити їхню вартість завдяки великим обсягам замовлень. Про це 22 жовтня повідомила Financial Times.

Партнерство створить для Києва додатковий канал закупівель поряд із двосторонніми домовленостями з окремими державами.

Директорка NSPA з питань підтримки операцій Жаклін Борсбум пояснила, що Україна зможе користуватися закупівельною експертизою агентства, послугами підтримки та його зв’язками з виробниками. За її словами, спільна система також дає можливість заощаджувати завдяки масштабу закупівель.

Можливості для українських виробників

Голова Представництва України при НАТО Альона Гетьманчук назвала партнерство важливим кроком для інтеграції української оборонної промисловості в систему співпраці альянсу. Вона очікує розширення доступу України до контрактів, якими опікується NSPA.

За даними FT, нова співпраця спирається на квітневе рішення, яке дозволило українським оборонним компаніям брати участь у тендерах агентства.

Минулого тижня NSPA провело в Києві галузевий захід за участю близько 150 українських компаній. Виробникам пояснили порядок реєстрації потенційних постачальників та участі в конкурсах на отримання контрактів.

Водночас європейські партнери зацікавлені в українських військових технологіях і досвіді їхнього застосування. Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна наростила виробництво безпілотників та інших оборонних розробок. Борсбум зазначила, що швидкість розвитку українських інновацій створює можливості для взаємовигідного обміну досвідом.

Зобов’язання союзників щодо допомоги

На липневому саміті НАТО в Анкарі союзники зобов’язалися надати Україні військове обладнання, допомогу та підготовку на 70 млрд євро у 2026 році й підтримувати щонайменше такий самий рівень у 2027-му. Отже, йдеться про зобов’язання на щонайменше 140 млрд євро за два роки. Саме так їх сформульовано в Анкарській декларації НАТО.

👉 Також нагадаємо, що головний військовий командувач НАТО працює над стратегією досягнення швидкої перемоги проти російської атаки на східному фланзі альянсу, з особливим акцентом на інтеграцію нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект, у традиційну оборону.