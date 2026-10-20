Народжені після евакуації тепер не ВПО: як новий закон може позбавити дітей виплат і пільг

Уявімо звичайну для Луганщини родину: батьки зі старшою донькою виїхали із Сіверськодонецька, коли місто опинилося під обстрілами, оселилися на Київщині, винайняли квартиру. Згодом народилася друга дитина. Старша донька має довідку ВПО. А якщо молодшій не оформили довідку до 22 жовтня, надалі самого статусу ВПО її батьків для цього вже буде недостатньо. Дім у Сіверськодонецьку в них один, орендна плата — спільна. Батьки, які втратили житло, — ті самі, а ось права на окремі державні пільги тепер можуть відрізнятися.

І причина доволі дивна: одна дитина встигла пожити вдома до евакуації, а друга народилася вже після.

Що змінили в законі

22 жовтня набирає чинності Закон №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Частина п’ята статті 6 встановлює: дитина, народжена після переміщення одного або обох батьків зі статусом ВПО, сама внутрішньо переміщеною особою не вважається. Причому йдеться не лише про дітей, які народяться після 22 жовтня. Родина могла виїхати з Луганська ще у 2014 році, а дитина народилася в Києві у 2016-му. Сьогодні їй уже десять років. Якщо довідку ВПО раніше не оформили, за новим законом одного лише статусу переселенців у батьків для її отримання вже недостатньо.

Раніше постанова Кабміну №509 дозволяла оформлювати довідки дітям, народженим у переселенців із територій бойових дій або окупованих територій, за визначених умов. Тепер законодавець вирішив: щоб вважатися переселенцем, потрібно особисто звідкись переселитися.

Логіка зрозуміла. Немовля, народжене у Львові, не могло виїхати з Маріуполя, де раніше жили його батьки. Але ж допомогу ВПО призначають не за сам факт поїздки з одного міста до іншого. Людям доводиться заново облаштовувати життя, винаймати житло, шукати роботу. І народження дитини ці витрати точно не зменшує.

Сам закон це визнає: у тій-таки статті 6 держава зобов’язується підтримувати переселенців з урахуванням народження дітей після переміщення. Щоправда, між цією обіцянкою та чинними правилами надання допомоги виявилися розбіжності.

Три тисячі гривень: що буде з виплатами

Допомога на проживання ВПО становить 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю і 2000 гривень для інших отримувачів. Призначають її не всім автоматично, а за умовами відповідної програми. У Порядку №332 є дві норми, на які варто звернути увагу:

Перша пов’язує призначення допомоги з відомостями про отримувача в Єдиній інформаційній базі ВПО.

Друга прямо передбачає виплату допомоги дитині, яка народилася у внутрішньо переміщеної особи, внесеної до цієї бази.

Досі ці положення могли застосовуватися разом із правилами оформлення дитячої довідки. З 22 жовтня новий закон виключає можливість визнати таку дитину ВПО лише за статусом батьків.

Чи отримуватиме дитина свої 3000 гривень? Це питання залишається відкритим: у Порядку №332 норма про народжених у переселенців дітей є, але її застосування після зміни законодавчого визначення ВПО потребує узгодження.

Водночас просто заявляти, що виплати всім таким дітям скасують, неправильно. Відповідного рішення немає.

Проблема стосується й дітей, яким цього року розширили доступ до допомоги. Пенсійний фонд Луганщини повідомляв, що за постановою №390 виплати окремим категоріям дітей ВПО призначають незалежно від доходів батьків, хоча інші умови, зокрема майнові, залишилися.

Тож маємо цікаву послідовність: спочатку уряд розширює підтримку дітей переселенців, а потім набирає чинності закон, через який діти, народжені після переміщення батьків, можуть опинитися без власного статусу ВПО, від якого залежать окремі виплати та пільги.

Для родини 3000 гривень — це до 36 тисяч на рік, якщо право на допомогу зберігається всі дванадцять місяців. Не такі вже й дрібниці для родини ВПО.

До садка пустять. А пільги?

Новий закон гарантує дітям переселенців право на дошкільну та шкільну освіту за місцем обліку одного з батьків, навіть якщо сама дитина статусу ВПО не має. Але стаття 13 Закону «Про дошкільну освіту» передбачає окрему пільгову черговість для дітей з-поміж ВПО. Йдеться про перевагу серед дітей, які проживають на території обслуговування відповідного комунального садка. Після зміни закону дитина переселенців без власного статусу може втратити саме цю перевагу.

Це не означає, що її взагалі не візьмуть до садка — є й інші підстави для першочергового зарахування. Але там, де місць бракує, різницю між категоріями батьки відчують швидко.

Схожа історія й з харчуванням. Постанова Кабміну №305 передбачає безоплатне харчування для дітей з-поміж ВПО. Окремо таке право мають діти зі статусом постраждалих унаслідок воєнних дій та інші визначені категорії. У школах із вересня 2026 року передбачено безоплатне одноразове харчування учнів усіх класів державних і комунальних закладів, з урахуванням можливостей громад. А ось у дитсадках відсутність особистого статусу ВПО може позначитися на оплаті харчування, якщо дитина не має іншої пільги.

З оздоровленням уряд уже знайшов вихід

Закон «Про оздоровлення та відпочинок дітей» включає зареєстрованих дітей ВПО до категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Але тут є виняток: у лютому 2026 року Кабмін ухвалив постанову №259. Вона передбачає оплачуване державою оздоровлення за визначених умов не лише для дітей з особистим статусом ВПО, а й для дітей переселенців. Програма стосується дітей віком від 7 до 18 років. Для підтвердження права за категорією дітей переселенців передбачене використання документів одного з батьків. Тобто дитина може отримати підтримку завдяки статусу мами чи тата, навіть не маючи власної довідки ВПО.

Схожі підходи застосовують і громади. Наприклад, Рубіжанська громада передбачила 10 тисяч гривень на оздоровлення дітей. Програма має власні умови, зокрема щодо належності родини до громади та статусу батьків.

Отже, допомагати дітям переселенців без обов’язкового надання їм особистого статусу ВПО цілком можливо. Чому такий підхід досі не застосований до всіх пов’язаних зі статусом пільг, незрозуміло.

А як щодо вступу до університету?

Чинне законодавство передбачає державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти дітьми, зареєстрованими як ВПО. Закон №4946-IX, основні положення якого почнуть діяти з 1 січня 2027 року, також називає серед одержувачів підтримки дітей, які самі є внутрішньо переміщеними особами.

Йдеться про передбачені законом бюджетні місця, пільгові кредити на навчання, соціальні стипендії, підтримку з оплатою гуртожитків та інші заходи. Звичайно, власна довідка ВПО не є єдиним шляхом отримання освітніх пільг. Окремі гарантії існують, наприклад, для вступників, місце проживання яких зареєстроване на ТОТ або територіях активних бойових дій. Та дитина, народжена після евакуації, може не мати й такої реєстрації.

Тож цілком можлива ситуація, коли старша дитина користуватиметься освітніми гарантіями за особистим статусом ВПО, а молодша ні.

Хто збереже статус ВПО і що робити батькам

Дітям, які вже мають довідку ВПО, нічого переоформлювати не потрібно. Раніше видані документи залишаються чинними. Це стосується і дітей, народжених після переміщення батьків — хоч у 2015-му, хоч у 2025 році. Таку гарантію містять перехідні положення Закону №4924-IX.

Інша ситуація, якщо дитина народилася після переїзду батьків, але довідку їй так і не оформили. З 22 жовтня одного лише статусу ВПО матері чи батька для взяття дитини на облік буде недостатньо. І якщо дитина досі не має довідки ВПО, новий закон стосується її так само як і дітей, які народяться після 22 жовтня.

До цієї дати ще можна звернутися за попередніми правилами, проте новий закон гарантує збереження лише виданих довідок. Що буде із заявами, які подали, але не встигли розглянути до набрання ним чинності, окремо не врегульовано.

А що з виплатами та пільгами для дітей без власного статусу ВПО? Відмовлятися від них наперед не варто. Частина програм передбачає підтримку за статусом батьків. Щодо інших, зокрема допомоги на проживання, залишаються питання через неузгодженість нормативних актів.

Тому батькам варто звертатися по належну допомогу до Пенсійного фонду, перевіряти місцеві пільги на харчування й зарахування до дитсадків, а також умови програм оздоровлення. Якщо відмовляють саме через відсутність дитячої довідки ВПО — вимагати письмового рішення із зазначенням правових підстав. За наявності підстав таку відмову можна оскаржити.

Головне — не плутати відсутність статусу ВПО з відсутністю будь-якого права на допомогу. Новий закон змінює правила обліку дітей, але не скасовує всі форми підтримки родин переселенців.

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