Газова поверхня на кухні — як готувати під час зимових блекаутів

Ще до повномасштабного вторгнення багато хто мріяв про індукцію та гладку склокераміку, а газові плити вважав чимось звичним і не надто цікавим. На жаль, обстріли енергосистеми України змінили погляд на кухонну техніку: коли немає світла, хочеться хоча б закип’ятити чайник і приготувати вечерю. В інтернет-магазині BS-Partner варильна газова поверхня — один із найпопулярніших варіантів для будинків із підведеним газопостачанням. Особливо доречно продумати це ще до ремонту кухні.

Чому газ зручний під час відключень

Газова конфорка нагріває посуд без електронагрівача, якщо постачання газу не перерване. У частині моделей із механічними ручками пальник можна запалити вручну, коли електропідпал не діє. Але таке ввімкнення обов’язково має бути передбачене інструкцією: не кожна сучасна панель працюватиме без живлення.

І ще одне: газову плиту не можна використовувати для обігріву кімнати. Під час готування потрібна вентиляція, а монтаж і перевірку підключення довіряють фахівцям.

Чому тепер поєднують газ та індукцію

Під час ремонту на кухні найзручніше передбачити поруч одразу дві модульні панелі — газову та індукційну. Коли світло є, зручно користуватися індукцією, а під час відключення — газом, якщо це допускають конструкція й умови постачання. Продумайте також, де стоятиме посуд і чи вистачить робочої поверхні для обох приладів. Перед замовленням кухні перевірте кілька деталей та наявних в техніці опцій:

газ-контроль — миттєво перекриває подачу газу, якщо вогонь гасне;

решітки — мають надійно підтримувати великі каструлі;

електропідпал — уточніть можливість ручного запалювання;

розміри — залиште потрібні відступи та місце для вентиляції.

Таке комбінування потребує окремого проєктування підключень. Але не можна порушувати норми безпеки, тож якщо газу у вашому будинку немає, самовільно проводити його тільки заради кухні заборонено.

Газова варильна поверхня не гарантує повної незалежності від комунікацій, зате може суттєво полегшити побут під час зимових блекаутів. В інтернет-магазині BS-Partner можна порівняти газові панелі Bosch і Siemens за розмірами, покриттям і оснащенням. Перегляньте асортимент до ремонту кухні та підберіть техніку, з якою гаряча вечеря менше залежатиме від графіка світла у вашому місті.