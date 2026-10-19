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Газова поверхня на кухні — як готувати під час зимових блекаутів

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Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Ілюстрація: Газова поверхня на кухні — як готувати під час зимових блекаутів
Ілюстративне фото

Ще до повномасштабного вторгнення багато хто мріяв про індукцію та гладку склокераміку, а газові плити вважав чимось звичним і не надто цікавим. На жаль, обстріли енергосистеми України змінили погляд на кухонну техніку: коли немає світла, хочеться хоча б закип’ятити чайник і приготувати вечерю. В інтернет-магазині BS-Partner варильна газова поверхня — один із найпопулярніших варіантів для будинків із підведеним газопостачанням. Особливо доречно продумати це ще до ремонту кухні.

Ілюстрація: газова поверхня
Ілюстрація: газова поверхня

Чому газ зручний під час відключень

Газова конфорка нагріває посуд без електронагрівача, якщо постачання газу не перерване. У частині моделей із механічними ручками пальник можна запалити вручну, коли електропідпал не діє. Але таке ввімкнення обов’язково має бути передбачене інструкцією: не кожна сучасна панель працюватиме без живлення.

І ще одне: газову плиту не можна використовувати для обігріву кімнати. Під час готування потрібна вентиляція, а монтаж і перевірку підключення довіряють фахівцям.

Чому тепер поєднують газ та індукцію

Під час ремонту на кухні найзручніше передбачити поруч одразу дві модульні панелі — газову та індукційну. Коли світло є, зручно користуватися індукцією, а під час відключення — газом, якщо це допускають конструкція й умови постачання. Продумайте також, де стоятиме посуд і чи вистачить робочої поверхні для обох приладів. Перед замовленням кухні перевірте кілька деталей та наявних в техніці опцій:

  • газ-контроль — миттєво перекриває подачу газу, якщо вогонь гасне;
  • решітки — мають надійно підтримувати великі каструлі;
  • електропідпал — уточніть можливість ручного запалювання;
  • розміри — залиште потрібні відступи та місце для вентиляції.

Таке комбінування потребує окремого проєктування підключень. Але не можна порушувати норми безпеки, тож якщо газу у вашому будинку немає, самовільно проводити його тільки заради кухні заборонено.

Газова варильна поверхня не гарантує повної незалежності від комунікацій, зате може суттєво полегшити побут під час зимових блекаутів. В інтернет-магазині BS-Partner можна порівняти газові панелі Bosch і Siemens за розмірами, покриттям і оснащенням. Перегляньте асортимент до ремонту кухні та підберіть техніку, з якою гаряча вечеря менше залежатиме від графіка світла у вашому місті.

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