Дрон рф влучив у газовидобувну установку на Харківщині

Уранці 21 жовтня російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз у Харківській області. Безпілотник влучив в одну з установок виробничого майданчика. Про це повідомили в Нафтогазі.

📢 «Ворожий дрон влучив у одну з установок виробничого майданчика. Наслідки обстрілу оцінити наразі неможливо через безпекову ситуацію», – повідомив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Інформації про постраждалих у повідомленні компанії немає.

Понад 400 атак від початку року

За словами Федоренка, росія продовжує системно атакувати нафтогазову інфраструктуру України. Від початку 2026 року російські війська понад 400 разів завдавали ударів по об’єктах Групи Нафтогаз. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські війська атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомляли в компанії, удар спричинив критичні руйнування, які фактично унеможливлюють його відновлення та подальшу роботу.

Цей об’єкт неодноразово зазнавав атак із 2022 року. До вересневого удару його обладнання вже було виведене з ладу, а технологічні об’єкти тривалий час не працювали.