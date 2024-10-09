У Рівному викрили 26 медиків, які «заробляли» на чоловіках призовного віку

У Рівному викрили групу з 29 осіб, які організували схему допомоги чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон. Під час обшуків було вилучено 14 мільйонів гривень у різній валюті. Про це 9 жовтня повідомили Служба безпеки України, Рівненська обласна прокуратура та місцева поліція.

📢 «Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру», — зазначили в СБУ.

Зловмисники допомагали чоловікам уникнути призову на службу, підробляючи документи, які підтверджували наявність серйозних захворювань серця або нервової системи, а також оформляли інвалідність.

📢 «Вартість таких «послуг» становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта. Для реалізації «схеми» фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб чоловіків, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні. У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність «хворих» до військової служби», — розповіли в СБУ.

Трьох організаторок злочинної групи затримали під час отримання 16 700 доларів від 47-річного чоловіка, який прагнув уникнути мобілізації. Їм було пред’явлено підозру в зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою або домашній арешт із можливістю внесення застави.

Поліція Рівненської області уточнила, що ініціаторкою цієї схеми була 50-річна мешканка Рівненського району.

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👉 Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що в голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи під час обшуку в будинку виявили близько шести мільйонів доларів у різних валютах.

📌 7 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту Тетяну Крупу з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.