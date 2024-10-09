Середа, 9 Жовтня, 2024
18.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОУ Рівному викрили 26 медиків, які «заробляли» на чоловіках призовного віку
ВАЖЛИВО

У Рівному викрили 26 медиків, які «заробляли» на чоловіках призовного віку

Денис Молотов
Денис Молотов
У Рівному викрили 26 медиків, які «заробляли» на чоловіках призовного віку

У Рівному викрили групу з 29 осіб, які організували схему допомоги чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон. Під час обшуків було вилучено 14 мільйонів гривень у різній валюті. Про це 9 жовтня повідомили Служба безпеки України, Рівненська обласна прокуратура та місцева поліція.

📢 «Оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру», — зазначили в СБУ.

Зловмисники допомагали чоловікам уникнути призову на службу, підробляючи документи, які підтверджували наявність серйозних захворювань серця або нервової системи, а також оформляли інвалідність.

📢 «Вартість таких «послуг» становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта. Для реалізації «схеми» фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб чоловіків, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні. У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність «хворих» до військової служби», — розповіли в СБУ.

Трьох організаторок злочинної групи затримали під час отримання 16 700 доларів від 47-річного чоловіка, який прагнув уникнути мобілізації. Їм було пред’явлено підозру в зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою або домашній арешт із можливістю внесення застави.

Поліція Рівненської області уточнила, що ініціаторкою цієї схеми була 50-річна мешканка Рівненського району.

👉 Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що в голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи під час обшуку в будинку виявили близько шести мільйонів доларів у різних валютах.

📌 7 жовтня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту Тетяну Крупу з можливістю внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

Попередня стаття
Видання «Українська правда» звинуватило Офіс президента у тривалому «системному тиску»
Наступна стаття
Україна ввела санкції проти виробника “Кинджалів” – чи діють західні обмеження щодо корпорації “ростех”
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

До суду передано матеріали ще двох колаборантів з Луганщини

КРИМІНАЛ

Зеленський анонсував документ завершення війни

ПОЛІТИКА

Російські війська здійснили 80 атак на позиції ЗСУ: найбільш активно діють на Курахівському та Покровському напрямках

ПОДІЇ

Змінено правила вручення повісток до ТЦК засобами пошти

ВАЖЛИВО

Фон дер Ляєн розкритикувала підтримку Орбаном росії в палкій промові в Європарламенті

ПОДІЇ

Україна ввела санкції проти виробника “Кинджалів” – чи діють західні обмеження щодо корпорації “ростех”

ПОДІЇ

Видання «Українська правда» звинуватило Офіс президента у тривалому «системному тиску»

СУСПІЛЬСТВО

До Хорватії на саміт «Україна – Південно-Східна Європа» прибув Зеленський

ПОЛІТИКА

Державну установу ПриватБанк знову очолить іноземець

ЕКОНОМІКА

Прийнято законопроєкт про заборону мобілізації людей до 25 років

ВАЖЛИВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ