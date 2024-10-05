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Керівницю Хмельницького МСЕК затримали та оголосили про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівницю Хмельницького МСЕК затримали та оголосили про підозру

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали та оголосили про підозру в незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). Про це в суботу, 5 жовтня, повідомила пресслужба ДБР.

Як зазначається, 3 та 4 жовтня правоохоронці провели кілька обшуків у службовому кабінеті посадовиці, а також за місцем її проживання та у житлі її близьких родичів.

Під час обшуків у кабінеті керівниці МСЕК було виявлено 100 тисяч доларів США та підроблені медичні документи, а також списки чоловіків, які намагались уникнути мобілізації, з фіктивними діагнозами.

Крім того, у будинку посадовиці та її родичів знайшли понад 5,2 мільйона доларів США, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень, а також брендові прикраси та коштовності. За даними слідства, підозрювана намагалася позбутися частини грошей, викинувши з вікна дві сумки з півмільйоном доларів.

Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні, що кваліфікується за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також повідомлялося, що напередодні були проведені обшуки в сина керівниці МСЕК, який обіймає посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду. У квартирах знайшли гроші в шафах, шухлядах та інших прихованих місцях.

До того ж стало відомо, що СБУ затримала групу осіб, які організували схему ухилення від мобілізації. Так зловмисники “заробили” понад 40 мільйонів гривень. Під час обшуків було виявлено понад 1000 медичних довідок та військових документів, а також 250 печаток.

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