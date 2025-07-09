У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки

Унаслідок рекордної повітряної атаки в ніч проти середи, 9 липня, росія випустила по Україні 728 безпілотників, однак значна частина з них – дрони-імітації, а не справжні ударні «Шахеди». Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час включення у телемарафон.

📢 «Давайте одразу трошки градус напруги знімемо. Скажімо, що не “Шахедів” летіла така кількість. “Шахедів” летіло усього трохи більше 300. І велика кількість їх була знищена протиповітряною обороною», – пояснив він.

☝️ За словами полковника, мобільні вогневі групи (МВГ) ЗСУ показали високу ефективність у протидії атаці.

📢 «У своєму ешелоні, в нижньому, вони відпрацьовують доволі непогано – сьогодні завдяки ним знищено трохи менше сотні цілей», – повідомив Ігнат.

Також він зазначив, що дрони-перехоплювачі добре впоралися зі своїм завданням, знищивши десятки ворожих об’єктів.

📢 «Показують результат і перехоплювачі – дійсно знищено десятки цілей завдяки цим системам», – додав речник Повітряних сил.

Окремо Ігнат прокоментував атаку ракетами типу «Кинджал», зазначивши, що частина з них була знищена або не досягла цілей.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 9 липня росія здійснила наймасштабнішу атаку за час повномасштабної війни, випустивши 741 ціль, серед яких 728 – безпілотники, решта – 13 ракет. Завдяки роботі ППО та РЕБ вдалося знешкодити 711 дронів та 7 ракет.

Основним напрямком удару став Луцьк Волинської області, де виникли пожежі. Водночас пошкодження зафіксовані також у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.