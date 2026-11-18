Американська Nvidia зупинила постачання до Китаю продуктів покоління Hopper для центрів обробки даних, експорт яких здійснювався за американськими ліцензіями. Причини рішення та можливі строки відновлення поставок компанія не розкрила.

Про це 18 листопада повідомило Reuters. За оцінкою агентства, заява посилює невизначеність щодо майбутнього спеціального режиму постачання передових чипів, узгодженого Вашингтоном і Пекіном.

Тимчасова генеральна директорка Nvidia Колетт Кресс оголосила про зупинку експорту під час обговорення квартальних результатів 17 листопада. За її словами, протягом кварталу, що завершився 25 жовтня 2026 року, компанія продала китайським замовникам ліцензовані продукти Hopper на 2,4 млрд доларів.

Водночас подальші поставки наразі не заплановані, а відповідні продажі не включені до прогнозів компанії.

📢 «Ми більше не постачаємо ліцензовані продукти серії Hopper для центрів обробки даних до Китаю», – заявила Кресс.

Керівниця не уточнила, що спричинило зупинку та чи йдеться про остаточне рішення. В офіційному фінансовому звіті Nvidia також зазначено, що прогноз на четвертий квартал 2027 фінансового року не враховує доходів від продажу обчислювальних продуктів для дата-центрів у Китаї.

Нагадаємо, що Кресс тимчасово очолила компанію після відставки її співзасновника Дженсена Хуанга. Про зміну керівництва рада директорів оголосила 12 листопада.

Як США дозволили експорт H200 і чому поставки залишалися обмеженими

До покоління Hopper належить H200 – потужний процесор для навчання та роботи моделей штучного інтелекту. Ці чипи для Nvidia виготовляє тайванська TSMC.

США почали запроваджувати обмеження на експорт передових процесорів до Китаю у 2022 році, а надалі посилили контроль. Однак після торішньої зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном президент Дональд Трамп заявив про готовність дозволити продаж H200 окремим схваленим китайським замовникам.

У січні 2026 року Вашингтон змінив порядок ліцензування. Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США дозволило розглядати заявки на експорт H200 та аналогічних чипів індивідуально, за умови виконання вимог безпеки. Серед них – незалежне тестування продукції у США та перевірка дотримання експортних правил китайськими покупцями.

Як зазначає Reuters, пом’якшенню обмежень передували кілька місяців лобіювання з боку Хуанга. Схема постачання також передбачала 25-відсоткове мито під час ввезення відповідних процесорів до США перед подальшим відправленням у Китай.

За попередніми даними агентства, американська влада схвалила продаж H200 десятьом китайським компаніям, серед яких Alibaba, Tencent і власник TikTok – ByteDance.

Проте Пекін згодом обмежив імпорт цих процесорів, прагнучи скоротити залежність від американських технологій. Це відбувалося на тлі зростання потреб китайського бізнесу в обчислювальних потужностях для штучного інтелекту.

На початку листопада Reuters повідомляло, що приблизно 600 тисяч H200 перебували в Гонконзі, очікуючи дозволу на масштабні поставки до материкового Китаю. Водночас за словами співрозмовників агентства, кілька великих китайських інтернет-компаній протягом останніх місяців отримали приблизно по 10 тисяч процесорів кожна.