У ніч проти п’ятниці, 20 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. За попередніми результатами станом на 10:30, українська протиповітряна оборона збила або подавила 462 повітряні цілі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відбиття атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Які ракети та безпілотники застосувала росія

За даними військових, напад розпочався о 18:00 19 листопада. Противник використав балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400 та протикорабельні «Циркон», які запускав із Ростовської, Брянської та Курської областей рф. Їхньої загальної кількості в оприлюдненому зведенні не зазначено.

Крім того, росія застосувала 84 крилаті ракети Х-101, «Калібр» та «Іскандер-К». У повідомленні Повітряних сил серед районів пусків вказані Вологодська область рф та акваторія Чорного моря.

Дронова складова атаки налічувала 404 безпілотники: «Shahed», «Гербера» та імітатори «Пародія». Серед застосованих БпЛА було 123 реактивні.

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська в росії, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди в Криму.

Результати роботи протиповітряної оборони

Станом на 10:30 Повітряні сили повідомили про знешкодження:

трьох ракет , зазначених у зведенні в категорії «Іскандер-М/С-400/Циркон»;

, зазначених у зведенні в категорії «Іскандер-М/С-400/Циркон»; 79 крилатих ракет Х-101 та «Калібр»;

Х-101 та «Калібр»; 380 безпілотників типу «Shahed», «Гербера» та інших типів, зокрема 102 реактивних.

Водночас ракети й ударні дрони влучили на 23 локаціях. Ще на десяти зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків.

На момент публікації зведення атака ще тривала: у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників. Військові закликали дотримуватися правил безпеки.

Наслідки ударів: дані про загиблих оновилися

За повідомленням прем’єр-міністра Сергія Корецького, оприлюдненим о 10:29, унаслідок нічної атаки було відомо про вісьмох загиблих і 28 постраждалих. Під ударами опинилися Київ та дев’ять областей.

У столиці кількість загиблих зросла до шести, ще 15 людей постраждали. Пошкоджень зазнали критична інфраструктура, зокрема об’єкт водовідведення, а також офісні й комерційні будівлі.

Про двох загиблих у Львові повідомив міський голова Андрій Садовий. За його словами, також зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції «Скнилів». На місці працювали рятувальники та інші служби.

👉 Нагадаємо, що лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі в Берліні 19 листопада. Вони погодили принципи мирних переговорів, підтвердили масштабну підтримку Києва та закликали росію до енергетичного перемир’я на всю зиму.