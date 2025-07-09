Середа, 9 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Пожежа у Луцьку: рятувальники впорались з наслідками обстрілу

Денис Молотов
Денис Молотов
Пожежа у Луцьку: рятувальники впорались з наслідками обстрілу

У Луцьку повністю ліквідовано пожежу, що спалахнула внаслідок нічної атаки рф на території одного з приватних підприємств і гаражного кооперативу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в середу, 9 липня.

📢 «Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — повідомила пресслужба ДСНС.

🚒 На місцях влучань працювали понад 50 рятувальників, сапери, фахівці інших служб та 11 одиниць спеціальної техніки. До ліквідації наслідків атак також залучено екстрені служби Луцької громади.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 9 липня росія здійснила наймасованішу з початку повномасштабного вторгнення атаку на Україну, випустивши 741 засіб повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено силами ППО. Головним напрямком російського удару став саме Луцьк у Волинській області.

📌 У повітряному просторі регіону перебували щонайменше 50 дронів «Shahed» та п’ять крилатих ракет, що спричинили серію вибухів, пожеж і руйнувань на цивільних об’єктах. Луцьк отримав значні пошкодження внаслідок безпілотних атак.

Як повідомлялося раніше, пожежа у Луцьку охопила об’єкти інфраструктури, включно з приватним сектором. Надзвичайники оперативно локалізували займання та запобігли поширенню вогню на сусідні території.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено підозру «першій заступниці міністра будівництва та ЖКГ лнр»

КРИМІНАЛ

Рекордна атака на Україну: Повітряні сили повідомили подробиці

ВАЖЛИВО

На Покровському та Лиманському напрямках до половини боїв на фронті: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Генсек НАТО закликав США до гнучкості у поставках зброї Україні

ПОДІЇ

Київ під масованою атакою рф: наслідки зафіксовані у 6 районах столиці, є постраждалі, руйнування

ПОДІЇ

Порт Роттердам готується до війни ЄС з росією

ПОЛІТИКА

Удар по стратегічному об’єкту рф: уражено завод «Енергія» в Єльці

ВІЙНА

Нідерланди вказали на широке використання рф хімзброї проти України, у ФРН підтверджують

ПОДІЇ

Людей спалили і забили камінням у Бурунді через підозру в чаклунстві

ПОДІЇ

Європа готується до війни з росією: порти резервують місця для техніки

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"