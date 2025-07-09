Пожежа у Луцьку: рятувальники впорались з наслідками обстрілу

У Луцьку повністю ліквідовано пожежу, що спалахнула внаслідок нічної атаки рф на території одного з приватних підприємств і гаражного кооперативу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в середу, 9 липня.

📢 «Вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає», — повідомила пресслужба ДСНС.

🚒 На місцях влучань працювали понад 50 рятувальників, сапери, фахівці інших служб та 11 одиниць спеціальної техніки. До ліквідації наслідків атак також залучено екстрені служби Луцької громади.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 9 липня росія здійснила наймасованішу з початку повномасштабного вторгнення атаку на Україну, випустивши 741 засіб повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено силами ППО. Головним напрямком російського удару став саме Луцьк у Волинській області.

📌 У повітряному просторі регіону перебували щонайменше 50 дронів «Shahed» та п’ять крилатих ракет, що спричинили серію вибухів, пожеж і руйнувань на цивільних об’єктах. Луцьк отримав значні пошкодження внаслідок безпілотних атак.

Як повідомлялося раніше, пожежа у Луцьку охопила об’єкти інфраструктури, включно з приватним сектором. Надзвичайники оперативно локалізували займання та запобігли поширенню вогню на сусідні території.