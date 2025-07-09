Рекордна атака на Україну: Повітряні сили повідомили подробиці

У ніч на 9 липня росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку на Україну за весь час повномасштабного вторгнення. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог випустив 741 засіб повітряного нападу, з яких 718 було знешкоджено українською протиповітряною обороною.

📢 «З 20:00 8 липня противник застосував 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово. Також 7 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К із районів Енгельса та Курської області. Крім того, 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Липецької області», – йдеться у зведенні Повітряних сил.

☝️ Основним напрямком удару було місто Луцьк на Волині. За попередніми даними, у повітряному просторі регіону одночасно перебували понад 50 дронів і щонайменше п’ять ракет.

📌 Внаслідок обстрілу в Луцьку зафіксовано пожежі та руйнування, повідомила місцева влада. Це — наймасованіша атака на місто з початку повномасштабної війни.

Сили оборони України задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи.

📊 За офіційними даними, знищено:

296 ударних БпЛА Shahed та інших типів – знищено вогневими засобами;

– знищено вогневими засобами; 415 безпілотників – втрачено локаційно або подавлено засобами РЕБ;

– втрачено локаційно або подавлено засобами РЕБ; 7 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К – збито; 303 засоби повітряного нападу – уражено засобами ППО, 415 – локаційно втрачені або подавлені РЕБ .

– збито;

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у чотирьох локаціях, а також падіння уламків на ще 14 об’єктах по всій країні.

📌 Нагадаємо, у ніч на 9 червня українська ППО знищила 479 російських дронів і ракет.

📌У ніч проти четверга, 4 липня, росія здійснила одну з наймасованіших атак по території України за весь час повномасштабної війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, усього противник застосував 550 засобів повітряного нападу, серед яких — ракети, дрони та їхні імітатори.