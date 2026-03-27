У Польщі ухвалили амністію для учасників війни на боці України

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який передбачає звільнення від кримінальної відповідальності громадян країни, що служили у Збройних силах України. Про це повідомляє PAP у п’ятницю, 27 березня.

Документ стосується поляків, які вступали до української армії для захисту її свободи та незалежності у період із 6 квітня 2014 року і до набрання чинності новими положеннями. Закон передбачає звільнення від кримінального переслідування за такі дії.

⚖️ Умови для добровольців

Згідно з новим законом, особи, які служили у ЗСУ, зобов’язані подати письмову заяву міністру національної оборони Польщі. У ній потрібно вказати строки та місце проходження служби. Подання заяви відбувається під загрозою кримінальної відповідальності за неправдиві дані, а сама інформація підлягає захисту як секретна.

⚠️ Що важливо

Автори закону наголошують, що нові положення не мають на меті заохочення громадян Польщі до участі у бойових діях за кордоном. Також документ не створює жодних додаткових умов для вступу до іноземних збройних формувань.

Його мета — виключно врегулювання правового статусу осіб, які вже брали участь у війні на боці України.

Закон закріплює підхід так званого «прощення та забуття». Йдеться про звільнення від відповідальності за окремі правопорушення, зокрема:

вступ до іноземного війська без дозволу;

вербування;

порушення положень оборонного законодавства Польщі.

🏛️ Нагадаємо

Документ було внесено до Сейму Польщі у грудні 2024 року. Амністія поширюється виключно на дії, пов’язані зі службою у Збройних силах України.

