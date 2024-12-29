Неділя, 29 Грудня, 2024
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У Південній Кореї зросла кількість жертв авіакатастрофи

Денис Молотов
Денис Молотов
У Південній Кореї зросла кількість жертв авіакатастрофи

Трагедія в Південній Кореї забрала життя щонайменше 151 людини. Про це в неділю, 29 грудня, повідомило агентство Yonhap.

Влада країни вже офіційно підтвердила загибель 151 людини внаслідок авіакатастрофи. На цей момент повністю ідентифіковано 22 загиблих. Раніше припускалося, що вижити могли лише двоє пасажирів.

📢 «Після зіткнення літака з огорожею пасажирів викинуло з борту, що суттєво зменшило шанси на виживання», — зазначив представник пожежної служби. Літак отримав значні пошкодження, що ускладнює процес ідентифікації загиблих.

Катастрофа сталася із літаком Boeing 737-800, який виконував рейс з Бангкока до міжнародного аеропорту Муан. На борту перебували переважно громадяни Південної Кореї, за винятком двох пасажирів із Таїланду.

Зранку 29 грудня літак авіакомпанії Jeju Air під час посадки з’їхав зі злітно-посадкової смуги та врізався у бетонну огорожу. Раніше повідомлялося про 124 загиблих.

За словами місцевої влади, трагедія стала однією з найбільш руйнівних авіакатастроф у країні за останні роки. Рятувальні служби продовжують працювати на місці, а фахівці розслідують причини інциденту.

☝️ Раніше також було повідомлено, що пасажирський літак компанії Азербайджанські авіалінії, який виконував рейс із Баку до Грозного (на росії), зазнав катастрофи на території Казахстану після ураження ракетою, випущеною російською протиповітряною обороною (ППО).

👉 Диктатор росії володимир путін вибачився перед главою Азербайджану Ільхамом Алієвим за авіакатастрофу літака в Казахстані, яка сталася у повітряному просторі на росії.

 

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