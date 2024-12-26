В Азербайджані підтвердили, що росія збила пасажирський літак – ЗМІ

Пасажирський літак компанії Азербайджанські авіалінії, який виконував рейс із Баку до Грозного (на росії), зазнав катастрофи на території Казахстану після ураження ракетою, випущеною російською протиповітряною обороною (ППО). Про це 26 грудня повідомляє Euronews, посилаючись на інформацію з урядових джерел Азербайджану.

📢 «Російська ракета ‘земля-повітря’ стала причиною катастрофи літака Азербайджанських авіаліній в Актау в середу», – повідомляється у матеріалі.

Зазначається, що ракета була запущена, коли рейс 8432 пролітав над Грозним, де фіксувалася активність невідомих безпілотників. Бойова частина російської ракети вибухнула поблизу літака, а осколки серйозно пошкодили корпус судна, спричинивши жертви серед пасажирів та екіпажу.

📢 «Урядові джерела повідомили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на запити пілотів про аварійну посадку. Йому було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані», – додається у статті.

Система GPS-навігації повітряного судна була повністю заглушена під час польоту над морем.

За даними азербайджанського видання AnewZ, пасажирський літак було атаковано ракетою із зенітного комплексу “Панцир-С” поблизу Грозного.

Водночас використання засобів радіоелектронної боротьби з боку російської армії паралізувало систему зв’язку літака, через що судно зникло з радарів і знову було виявлено лише над Каспійським морем.

Інше азербайджанське видання, Caliber, припускає, що російська сторона свідомо направила літак до Актау, аби той впав у море. Це унеможливило б розслідування та знищило всі докази.

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☝️ Нагадаємо, що 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа літака Азербайджанських авіаліній. Унаслідок цієї авіатрощі загинули 38 осіб із 67 пасажирів, більшість із яких були громадянами Азербайджану.

Раніше ЗМІ повідомляли, що літак міг бути атакований із землі. Опубліковані кадри з місця трагедії демонструють пошкодження, які нагадують сліди від ураження осколками.