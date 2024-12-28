путін вибачився перед Алієвим за збитий пасажирський літак

Диктатор росії володимир путін вибачився перед главою Азербайджану Ільхамом Алієвим за авіакатастрофу літака в Казахстані, яка сталася у повітряному просторі на росії. Як повідомляє пресслужба кремля, телефонна розмова між лідерами відбулася за ініціативою російської сторони.

📢 «володимир путін попросив вибачення через те, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі росії, і вкотре висловив глибокі та щирі співчуття сім’ям загиблих, побажав якнайшвидшого одужання потерпілим», – йдеться в офіційній заяві кремля.

Зазначається, що літак неодноразово намагався здійснити посадку в аеропорту Грозного, який на той момент, начебто, перебував «під атакою українських безпілотників». Російські системи ППО, за словами пресслужби, «відбивали цю атаку».

Слідчий комітет рф відкрив кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. У межах слідства допитують як військових, так і цивільних спеціалістів.

Для участі у розслідуванні до Грозного прибули два представники Генеральної прокуратури Азербайджану. Вони працюють разом із російськими слідчими.

🛫Нагадаємо, 25 грудня в місті Актау, Казахстан, розбився літак Азербайджанських авіаліній, який виконував рейс Баку-Грозний. Унаслідок катастрофи загинули 38 осіб, а всього на борту перебували 67 пасажирів, переважно громадяни Азербайджану.

Напередодні ЗМІ поширили інформацію, що літак був нібито атакований зенітною ракетою комплексу «Панцир-С» на підході до Грозного. Також повідомлялося, що російські військові засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) заглушили зв’язок з екіпажем та заборонили здійснювати посадку в аеропортах рф.

☝️ Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що пасажирський літак компанії Азербайджанські авіалінії, який виконував рейс із Баку до Грозного (на росії), зазнав катастрофи на території Казахстану після ураження ракетою, випущеною російською протиповітряною обороною (ППО).