У Німеччині створять підрозділ протидії дронам — Добріндт

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт повідомив про формування нового підрозділу федеральної поліції, головним завданням якого стане протидія дронам. Про це очільник МВС заявив під час конференції Munich Migration Meeting, передає DW.

📢 «Ми створимо власний підрозділ у федеральній поліції з протидії дронам», — сказав Добріндт у коментарі журналістам.

За словами міністра, його відомство готове вступити у своєрідну «гонку озброєнь», розробляючи нові методи виявлення, перехоплення та нейтралізації безпілотників. Для цього планується посилити повноваження відповідальних структур, об’єднати їх ресурси та забезпечити сучасним технічним обладнанням.

☝️ Добріндт зазначив, що федеральна поліція отримає оновлені засоби контролю повітряного простору. Крім того, після ухвалення змін до законодавства бундесвер зможе на законних підставах брати участь у спільних операціях зі знищення дронів.

Також у структурі МВС з’явиться окремий дослідницький підрозділ, який працюватиме над створенням новітніх технологій у сфері захисту від безпілотників. Міністр додав, що Німеччина розвиватиме міжнародну співпрацю з Ізраїлем, Україною, країнами ЄС і Єврокомісією у сфері безпеки неба.

👉 Нагадаємо, що 2 жовтня поблизу аеропорту Мюнхена було помічено невідомі безпілотники. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили, а злітно-посадкові смуги закрили з міркувань безпеки. Наступного дня подібна ситуація повторилася, що викликало суспільний резонанс і пришвидшило ухвалення рішення про створення нового підрозділу.