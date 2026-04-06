У Нікополі ворог дронами атакує цивільних людей – ОВА

Чергова ворожа атака на Нікополь відбулася вдень 6 квітня — російські війська застосували FPV-дрони, внаслідок чого поранення отримали четверо жінок. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

📢 «Четверо людей дістали поранень. Ворог атакував Нікополь FPV-дронами. Через ці удари у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка», — зазначив він.

За словами Олександр Ганжа, серед поранених — чотири жінки. Двох із них госпіталізували:

62-річна жінка перебуває у важкому стані;

33-річна жінка — у стані середньої тяжкості.

Ще дві постраждалі, 39 і 49 років, проходитимуть лікування амбулаторно.

⚠️ Обстріли області

Станом на ранок 6 квітня російські війська понад 30 разів атакували райони Дніпропетровської області із застосуванням артилерії та безпілотників.

У Нікополі та навколишніх громадах — Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській — пошкоджені комунальне підприємство, магазин, приватні будинки та автомобіль.

У Синельниковому зазнали руйнувань житлові будинки та аптека.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджено інфраструктуру.

За цими епізодами обійшлося без постраждалих.

⚠️ Вдень ворог не припиняє бити по мирному населенню на Дніпропетровщині:

📢 «Ще троє поранених у Нікополі. Серед них – 1,5-річна дівчинка. росіяни обстріляли місто з артилерії. Пошкоджені кілька приватних і багатоквартирних будинків. Дитина госпіталізована у стані середньої тяжкості. Її направили до медзакладу у Дніпрі. Двоє чоловіків 66 та 72 років на амбулаторному лікуванні», – надав оновлену інформацію очільник Дніпропетровської ОВА

