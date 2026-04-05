Окупанти б’ють по Харкову реактивними дронами, є постраждалі

Денис Молотов
Фото: наслідки російського удару по Харкову / Харківська ОВА / 05.04.2026

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання російського реактивного БпЛА. Є постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 5 квітня.

📢 «Внаслідок прильоту є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються», — зазначив Терехов.

За його словами, щонайменше шість багатоквартирних будинків пошкоджено внаслідок удару: вибито вікна, пошкоджено покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію. Нині на місці працюють усі служби, постраждалим надається допомога.

Пізніше було зафіксовано удар по Слобідському району:

📢 «За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання у Слобідському районі сталося на відкритій території – через це сталася пожежа, горить трава та чагарник. Без постраждалих та руйнувань», надав додаткову інформацію мер Харкова.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив:

📢 «В Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Влучання — в землю поруч з багатоквартирним житловим будинком. Пошкоджено скління вікон житлових будинків. Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес. На місці «прильоту» працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги».

Також стало відомо, що 89-річній жінці у Шевченківському районі знадобилася медична допомога. Внаслідок «прильоту» вона отримала гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо

4 квітня Харків зазнав чергового удару з боку російських окупаційних військ. Влучання зафіксовано поблизу житлових будинків у Шевченківському районі.

Протягом дня місто також неодноразово потрапляло під удари ворожих безпілотників. Уламки дронів фіксували у різних районах Харкова: Київському, Салтівському та Немишлянському. У Слобідському районі через падіння дрона типу «шахед» постраждала дитина.

