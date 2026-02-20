У Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2026 року Україна вшанувала 12-ту річницю загибелі учасників Революції Гідності – День Героїв Небесної Сотні. Шостий президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у меморіальних заходах на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва, де в лютому 2014 року відбулися масові розстріли протестувальників. Про це повідомила пресслужба глави держави в п’ятницю, 20 лютого.

Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на місці трагічних подій, а також віддали шану загиблим біля їхніх портретів. У заході також взяли участь представники 49 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні.

📢 «Українці завжди захищають своє. Захищають незалежність. Гідність. Право на вільне життя. Саме народ виборов свободу для України. Звичайні люди, яким не байдуже, що буде з Україною та як житимуть українські діти. Пам’ятаємо, чого це вартувало у 2014 році», – сказав Володимир Зеленський під час церемонії.

Він закликав пам’ятати сміливість кожного учасника Революції Гідності та всіх, хто не залишив Майдан, щоб Україна не втратила свободу.

12 років потому: що сталося 20 лютого 2014 року

Саме 20 лютого 2014 року під час Революції Гідності було вбито найбільшу кількість активістів Майдану. Того дня снайпери та силовики розстрілювали протестувальників на вулиці Інститутській та прилеглих територіях. Наступного дня, 21 лютого, офіційна влада визнала загиблих жертвами, а на Майдані відбулося прощання з полеглими. У жалобних промовах їх уперше назвали Небесною Сотнею, а під час церемонії звучала пісня «Пливе кача…», яка стала народним реквіємом.

Офіційно до Небесної Сотні віднесено 107 загиблих учасників протестів, а також активістів, які померли від поранень пізніше.

День Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно згідно з указом Президента України від 11 лютого 2015 року.

Події 2014 року

Шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що боротьба за свободу та гідність, розпочата на Майдані, триває й сьогодні. У його заяві прозвучала думка, що саме звичайні люди, які вийшли на вулиці у 2013–2014 роках, вибороли незалежність і право на вільне життя для наступних поколінь.

Заходи вшанування відбулися на тлі триваючої війни з росією, яка розпочалася з анексії Криму та війни на Донбасі – подій, що сталися після Революції Гідності та повалення проросійського режиму Януковича.

Участь представників 49 іноземних місій підкреслила міжнародну солідарність з Україною та визнання подвигу Небесної Сотні як частини глобальної боротьби за демократію та права людини.

Сьогодні, 12 років потому, Україна продовжує пам’ятати та вшановувати тих, хто віддав життя за свободу. Їхній подвиг залишається символом незламності українського народу та нагадуванням, що свобода – це не дарована цінність, а те, за що доводиться боротися щодня.